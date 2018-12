Warszawa, Praga Południe - to właśnie tam marka Skoda otworzyła ekskluzywny salon Store by Auto Wimar. Jednak nie jest to typowy biało-zielony dilerski salon sprzedaży znany kierowcom.

– To pierwsze takie przedsięwzięcie marki Skoda w Europie, na świecie. Także mamy tutaj do czynienia z przełomowym momentem w historii marki – powiedział dziennik.pl Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce.

Po przekroczeniu szklanych drzwi otacza nas ciepło luksusowego klubu, a nie chłodnego miejsca, w którym handluje się autami. Przy kawie, na komfortowych fotelach i z pomocą interaktywnego stołu z ekranem dotykowym można poznać od podszewki wszystkie modele z gamy czeskiej marki.

W przestrzeni nowo otwartego showroomu klienci będą mogli korzystać nie tylko z iPadów, ale także z interaktywnego stołu i ekranu dotykowego oraz ściany video składającej się z czterech 55-calowych telewizorów. Na wszystkich urządzeniach zainstalowano specjalną aplikację, która przez cały proces zakupowy towarzyszy zarówno kupującemu, jak i sprzedawcy / Skoda

Pomysł i rozplanowanie wnętrza to dzieło polskich projektantów. W realizacji pomagała centrala Skody. I jak usłyszeliśmy na premierze nie jest wykluczone, że rozwiązania zastosowane w Store by Auto Wimar będą powielane w kolejnych tego rodzaju salonach na całym świecie.

Mnóstwo kombinacji pod ręką

W dwóch specjalnych salach doradca pomaga skonfigurować wymarzony model z palety opcji i dodatków. Za jednym kliknięciem zmienia wzór i rozmiar felg, okładzinę na desce rozdzielczej czy tapicerkę foteli. Co ważne, każde auto jest wyświetlane na ekranach. Nawet najdrobniejsze szczegóły wyposażenia są pokazywane w najwyższej rozdzielczości i z precyzją.

Skoda Fabia / Skoda

Wszystko wskazuje na to, że już 10 rok z rzędu Skoda będzie liderem polskiego rynku, a inwestycja w nowy sposób dotarcia do potencjalnych klientów ma pomóc firmie w umocnieniu pozycji na tronie.

– Od lat obserwujemy zmieniający się rynek i jako jego lider czujemy obowiązek nieustannego rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań w wielu obszarach. Zauważając nowe modele sprzedażowe, uczymy się nowych procesów i wdrażamy je w życie. Wszystko po to, aby jak najlepiej zaspokajać rosnące wymagania naszych klientów – mówi Tomasz Porawski. – Store by Auto Wimar jest odpowiedzią na zwiększającą się prędkość życia oraz chęć zaoszczędzenia jak najwięcej czasu przez klientów, szczególnie tych w metropoliach i dużych miastach. Jesteśmy przekonani że podjęte przez nas działania nie tylko zwiększą efektywność procesu zakupowego, ale pozwolą nam jeszcze bardziej zbliżyć się do klientów i odpowiadać na ich rosnące potrzeby. Cieszę się, że w tym wyjątkowym projekcie towarzyszyć będzie nam jeden z wiodących dilerów Skody, firma Auto Wimar – dodaje dyrektor marki Skoda w Polsce.

Skoda Store by Auto Wimar w Warszawie / Skoda

W warszawskim salonie Store by Auto Wimar istnieje również możliwość obejrzenia realnego samochodu marki Skoda. Przewidziano też auta do jazdy próbnej. Nowa Skoda SCALA powinna tam pojawić się wiosną 2019 roku. Salon działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 20:00.