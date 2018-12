Prędkość – to najczęściej wskazywana przyczyna wypadków drogowych. Dlatego Komendant Stołeczny Policji powołał specjalną grupę o nazwie "SPEED", która składa się z funkcjonariuszy drogówki i innych komórek KSP.

Wiadomo, że policjanci ze specgrupy "SPEED" działają na terenie całego garnizonu stołecznego od kilku tygodni. Funkcjonariusze prowadzą zarówno pomiary statyczne, jak i dynamiczne.

Kia Stinger GT - najszybszy radiowóz w policji

W pracy wykorzystują głównie radiowozy nieoznakowane BMW. Ale jak można zobaczyć na filmie "piraci drogowi" mogą również zostać namierzeni przez najnowszy pojazd oznakowany - Kia Stinger GT.

– Pojazd marki Kia Stinger GT w oznakowanej wersji policyjnej trafił do Komendy Stołecznej Policji w wyniku podpisania umowy użyczenia pomiędzy Kia Motors Polska a KSP i będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KSP – powiedziała dziennik.pl Edyta Adamus z wydział komunikacji społecznej KSP.

Policyjny oznakowany Stinger GT przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 s, a jego prędkość maksymalna wynosi aż 270 km/h. Sześciocylindrowa jednostka współpracuje z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Inżynierowie podkreślają, że to najszybsze auto w historii marki.

Kia Stinger GT / policja.pl

Pracowita specgrupa "SPEED"

Do tej pory mundurowi zatrzymali już ok. 1000 kierujących, którzy nie dostosowali prędkości do ograniczeń. Ponad 200 z nich straciło prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. 612 kierowców zostało ukaranych mandatami, 593 pouczono, a w 11 przypadkach zastosowano wniosek o ukaranie do sądu.

Kia Stinger GT / policja.pl

Funkcjonariusze zatrzymali również 41 dowodów rejestracyjnych. Oprócz tego policjanci stwierdzili blisko 180 innych wykroczeń, jak np. rozmawianie przez telefon w trakcie jazdy, nieprawidłowa zmiana pasa itd.