Premier Morawiecki zatweetował, że rząd poważnie taktuje kwestię elektromobilności. - W ciągu najbliższych 10 lat mamy zamiar przeznaczyć na ten cel, co najmniej 3 miliardy euro, rozwijać projekty badawcze, które przełożą się na wzrost innowacyjności i jakości powietrza - napisał szef rządu.

Tweet premiera związany jest z informacją PKN Orlen, o pierwszej działającej stacji ładowania samochodów elektrycznych na stacji PKN Orlen w Siewierzu. - W ramach programu inwestycyjnego powstanie 150 ładowarek, zlokalizowanych przy trasach tranzytowych i w miastach - podał na tweeterze PKN Orlen.

Koncern paliwowy rozpoczął etap montażu stacji ładowania w ramach projektu inwestycyjnego, który do końca 2019 roku przewiduje powstanie 50 punktów. Kierowcy mogą już ładować samochody elektryczne na stacji w Siewierzu. W tym roku zostanie uruchomionych jeszcze kilka punktów ładowania, które na pierwszym etapie projektu dostępne będą bezpłatnie.

- Do końca pierwszego kwartału 2019 roku Koncern odda do użytku co najmniej 20 stacji szybkiego ładowania, o mocy 50 i 100 kW, zlokalizowanych na stacjach ORLEN w miastach i przy trasach tranzytowych - poinformował Orlen.

Rozwój sektora elektromobilności jest jednym z zadań w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada ona, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć 1 mln pojazdów elektrycznych.

Narzędziem do rozwoju elektromobilności w Polsce jest m.in. przyjęty przez rząd w marcu 2017 r.+Plan Rozwoju Elektromobilności+, który w ramach II realizacji (w latach 2019-2020) przewiduje budowę infrastruktury zasilania pojazdów elektrycznych w wybranych aglomeracjach.