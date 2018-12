Z ustaleń DGP wynika, że Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała właśnie zgodę, by wykorzystać pieniądze z Unii na rozbudowę sieci fotoradarów. Chodzi konkretnie o wart 162 mln zł projekt "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Zakłada on, że liczba urządzeń rejestrujących prędkość lub przejazd na czerwonym świetle wzrośnie o kilkaset sztuk. Możliwe, że ich liczba się podwoi (dziś to 431 fotoradarów umieszczonych na masztach, 30 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle i 30 nieoznakowanych radiowozów).

Inspekcji (ITD) nie stać na tak duże wydatki, dlatego postanowiła wystąpić o fundusze z UE. W lutym br. złożyła stosowny wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Jak ustaliliśmy, CUPT wreszcie wydał pozytywną decyzję. – Umowa o dofinansowanie UE dla tego projektu zostanie podpisana do końca tego roku – zapowiada Łukasz Wenerski z CUPT.

W sumie ITD może liczyć na maksymalną, tj. 85-proc., refundację wydatków. Jak nieoficjalnie słyszymy w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, nowych fotoradarów należy się spodziewać najwcześniej w drugiej połowie 2020 r. albo na przełomie 2020 i 2021 r. – Natomiast proces instalacji urządzenia, już po wskazaniu lokalizacji, w której powinno stanąć, może zająć rok – tłumaczy nam osoba z CANARD. Z najnowszych danych za trzy kwartały 2018 r. wynika, że w CANARD zweryfikowano 863 tys. naruszeń przepisów drogowych (w tym 34 tys. dotyczące niestosowania się do sygnału świetlnego oraz 74 tys. ujawnionych przez odcinkowy pomiar prędkości). Na tej podstawie wygenerowano 685 tys. wezwań do właścicieli pojazdów oraz wystawiono 302 tys. mandatów (przy czym dotyczą one także naruszeń popełnionych jeszcze w 2017 r.). Dla porównania – w całym 2017 r. wystawiono 415 tys. mandatów.

