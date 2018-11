BMW zamierza w ciągu siedmiu lat przeznaczyć na budowę tego ośrodka 2,55 mld koron (422 mln złotych), w tym 1,3 mld koron (215 mln złotych) na jego wyposażenie techniczne.

Rządową zachętę tworzą: dotacja do nabycia majątku (255 mln koron), ulga od podatku dochodowego (202 mln koron), dotacje do przekwalifikowania lub szkolenia pracowników (47 mln koron) i dotacje do tworzenia nowych miejsc pracy (25 mln koron).

Beneficjentem zachęty będzie nowo założona spółka córka BMW, która zbuduje w Sokolovie centrum technologiczne zajmujące się rozwojem samochodów i systemów wspomagania kierowcy.

BMW poinformowało w czerwcu, że chce najpóźniej od końca 2019 roku uzyskać zezwolenie na budowę ośrodka. Zajmie on teren około 500 hektarów na północ od Sokolova w miejscu rekultywowanego obecnie zwałowiska nieczynnej już odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Ośrodek ma rozpocząć działalność przed końcem 2022 roku.

Dzięki tej inwestycji ma powstać w powiecie Sokolov co najmniej 250 nowych miejsc pracy. Władze kraju (województwa) Karlowe Wary obiecały już połączenie ośrodka z lokalną siecią dróg, czego koszty szacuje się na 40 mln koron (6,6 mln złotych).