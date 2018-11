To pojazd stworzony przez małą firmę, którą dofinansowaliśmy. Ta firma do nas zaaplikowała, rozwinęła produkt i dzisiaj mieliśmy pierwszy egzemplarz. Innowacyjność tego samochodu polega z jednej strony na tym, że jest elektryczny, a z drugiej strony na tym, że ma bardzo nietypową właściwość. Może jechać ulicami w pełnym rozstawie kół, a kiedy na przykład chce zaparkować, to może zmniejszać rozstaw kół, tak że mają one formę jednośladu - mówi Izabela Żmudka.

Zobacz całą rozmowę: