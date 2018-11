Jak poinformowała Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach, do zatrzymania 51-latka doszło pod koniec ubiegłego tygodnia na drodze krajowej nr 27 w pow. żarskim. Jego jazdę na "podwójnym gazie" przerwał policjant będący po służbie, który zajechał mu drogę i odebrał kluczyki.

Kierowca podróżował z 9-letnim wnukiem. Badanie wykazało, że mieszkaniec pow. żarskiego ma blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Podczas dalszych czynności wyszło na jaw, że ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez sąd w Żarach.

- Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji asp. szt. Pawła Pużaka być może nie doszło do tragedii. Nietrzeźwy za kierownicą samochodu stanowi bowiem realne zagrożenie dla siebie oraz innych kierujących – zaznaczyła Berestecka.

51-latek odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu, za co grozi do dwóch lat więzienia oraz za złamanie zakazu sadowego, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.