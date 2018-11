Plotki o możliwości skonstruowania nowej Fabii WRC na bazie Volkswagena pojawiły się po tym, gdy niemiecki koncern podczas ostatnio rozegranej rundy mistrzostw świata Rajdu Katalonii oficjalnie pokazał nowe Polo R5. Tym samochodem w WRC2 w nowym sezonie Volkswagen chce walczyć o tytuł.

- Od kilku lat koncentrujemy się na WRC2 i nasze plany się nie zmieniły. Nie mamy obecnie ambicji, aby awansować do WRC, do tego potrzebne są znacznie większe środki. Tytuł wywalczony w tym roku przez Jana Kopecky'ego jest dla nas powodem do zadowolenia - powiedział Strube.

W tej sytuacji w nowym sezonie w rajdowych mistrzostwach świata WRC nadal będą rywalizowały fabryczne ekipy Hyundaia, Citroena i Toyoty oraz jeżdżący Fordem Fiestą prywatny zespół M-Sport.