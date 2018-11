Lasy Państwowe przesiadają się do samochodów elektrycznych, na które wydano niemal 2,5 mln zł. W trakcie postępowania przetargowego urzędnicy dostali do wyboru dwie oferty. Jedną złożył szczeciński diler BMW i mini, a drugą przedstawiciel Grupy Volkswagen.

Leśnicy za najkorzystniejszą uznali propozycję BMW. W efekcie instytucja powiększa flotę o 15 elektrycznych BMW i3 - jedno takie auto warte jest ok. 165 tys. zł. Poza elektrycznymi "bemekami" przybył też nowy dostawczak na prąd – wybór padł na nissana e-NV200.

Skąd pomysł na zakup aut na prąd? Urzędnicy Lasów Państwowych tłumaczą, że zamówienie wynika z projektu "Las energii", w którym jednym z priorytetów jest "bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska poprzez zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń". W ich ocenie, zakup 16 aut to obecnie największy przetarg na flotę samochodów elektrycznych dla firmy państwowej.

BMW i3 / BMW

Kupując nowe elektryki, Lasy Państwowe mają dołożyć cegiełkę do rządowej wizji, która przewiduje, że od 2020 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie administracji państwowej ma wynosić 10 proc., a trzy lata później powinien wzrosnąć do 20 proc.

BMW i3 po naładowaniu akumulatorów do pełna powinno zapewnić realny zasięg 200 km. To jest raczej wyzwaniem, bo kierowca w ruchu miejskim musi wykazać się lekką nogą, a pogoda powinna być raczej umiarkowana (nie wymaga korzystania z ogrzewania czy klimatyzacji – zużywany prąd skraca zasięg). Bardziej prawdopodobny wynik to ok. 150 km od ładowania do ładowania. Swobodnie wystarcza do załatwiania spraw w mieście, ale już np. szybka wypad choćby z Warszawy do Torunia nie wchodzi w grę...

BMW ma też w ofercie i3 ze spalinowym generatorem zwiększającym zasięg.

BMW i3 / BMW

BMW i3 imponuje też osiągami. Silnik elektryczny o mocy 170 KM osiąga swój maksymalny moment obrotowy 250 Nm niemal od startu. W efekcie przyspieszenie jest płynne i liniowe. Według danych producenta na sprint od 0 do 100 km/h wystarcza 7,2 s. Prędkość maksymalna została sztucznie ograniczona do 150 km/h. Czas ładowania akumulatora o pojemności 94 Ah zależy od rodzaju ładowarki. Szczęśliwcy mający dostęp do stacji szybkiego ładowania mogą napełnić akumulatory w 80 proc. w zaledwie 40 minut. Ładowanie prądem trójfazowym potrwa już co najmniej 3 godziny.

Lasy Państwowe w planach mają przetarg na dostawę naściennych oraz wolnostojących stacji ładowania.

BMW i3 / BMW

BMW i3 powstaje w fabryce, która w 100 proc. korzysta z energii odnawialnej. W aucie stosowane są materiały pozyskane z surowców odnawialnych lub recyklingu. Przykładowo kenaf, którym pokryta jest deska rozdzielcza i boczki drzwi, zastąpił ropopochodne tworzywa sztuczne. Materiał pozyskiwany jest z ketmii konopiowatej, która podczas wzrostu zmienia na tlen nieprzeciętnie duże ilości CO 2 . Z kolei drewno eukaliptusowe, które jest bardziej odporne na wilgoć, wymaga o 90 proc. mniej obróbki powierzchni, niż klasyczne gatunki, a dodatkowo jest ona możliwa bez wykorzystania chemii. Skóra stosowana w tym modelu jest garbowana naturalnym ekstraktem z liści oliwnych stanowiącym odpad po zbiorze, dzięki czemu proces jest w pełni przyjazny dla środowiska.

Dzięki przepisom obowiązującym w Polsce od początku roku kierowcy aut elektrycznych mogą korzystać ze specjalnych przywilejów, m.in. poruszać się po buspasach oraz darmowych miejsc parkingowych w strefach płatnych w centrach miast. Od 1 lipca dostępne są naklejki na e-auta, które ułatwiają ich użytkownikom korzystanie z tych uprawnień. Auta elektryczne są także zwolnione z akcyzy.

BMW i3 / BMW

Dlaczego BMW wygrało z Volkswagenem?

Leśnicy wyjaśniają, że w ogłoszonym przez nich przetargu na samochody elektryczne cena stanowiła 60 proc. oceny ofert. Pozostałe 40 proc. przeznaczono na ocenę parametrów technicznych i wyposażenia. – Przy czym nie chodzi bynajmniej o ocenę wyposażenia wpływającego na komfort (luksus) kierowcy i pasażerów, a kwestie serwisowania, gwarancji oraz parametrów pośrednio odpowiadających za zasięg samochodu elektrycznego – uzasadniają.

- Zasięg auta, które dla naszych potrzeb winno pokonywać dłuższe dystanse np. przejazd z siedziby regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych do któregoś z nadleśnictw w terenie był dla nas bardzo ważny. W przypadku BMW i3 to ok. 300 km. Celowo przeznaczyliśmy aż 40 proc. na kryteria pozacenowe, żeby wyeliminować modele przestarzałe technologicznie, o niewielkim zasięgu, przydatne wyłącznie do ruchu w warunkach miejskich – tłumaczą przedstawiciele Lasów Państwowych.

BMW i3 / BMW

Oferty na dostawę elektrycznych aut osobowych złożyły dwie firmy. Propozycja cenowa BMW i3 (2 475 953 zł brutto) różniła się o 69,2 tys. zł od oferty VW, która została odrzucona (2 406 735 zł). – Z dostępnych publicznie dokumentów przetargowych można bez trudu wywnioskować, że rywalem BMW i3 był VW e-Golf. Przypuszczalnie wiele osób może być zaskoczona faktem, że różnica w cenie pomiędzy VW e-Golf a BMW i3 to 4,6 tys. zł, a więc niespełna 3 proc. e-Golf również spełniał nasze wymagania co do podstawowych parametrów. Jednak w punktacji kryteriów pozacenowych otrzymał o 10 punktów mniej na 40 możliwych – wyliczają leśnicy.

Przedstawiciele Lasów Państwowych podkreślają, że auta elektryczne nie będą użytkowane do jazd terenowych. – Pracownicy terenowi – leśniczowie i podleśniczowie, 11 tysięcy osób – w celach służbowych poruszają się po lesie prywatnymi pojazdami. Własnych samochodów osobowych Lasy Państwowe posiadają 766. To najczęściej 1-2 auta w jednostkach – m.in. 430 nadleśnictwach i 17 regionalnych dyrekcjach. 15 aut elektrycznych będzie więc skromnym ułamkiem tej służbowej floty. Traktujemy je jako pilotaż, sprawdzian wykorzystania aut elektrycznych w naszych warunkach – kwitują urzędnicy.