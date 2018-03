W grudniu ubiegłego roku Ford i holding e-commerce Alibaba zawarli umowę na 3 lata. Na jej podstawie Ford miał w innowacyjny sposób wykorzystywać popularną aplikację Alibaby do zakupów na urządzeniach mobilnych - Tmall - i pierwsze efekty tego założenia właśnie widzimy.

Imponująca placówka Super Test-Drive Center, będąca w efekcie mega-automatem do samochodów mieszczącym 42 różne modele pojazdów, wymaga do działania właśnie aplikacji Tmall.

Cały proces przypomina scenariusz hipotetycznego odcinka "Black Mirror", czyli serialu opowiadającego o postępującym - i nierzadko negatywnym w skutkach - wpływie technologii na nasze życie.

Jak to wygląda? Tmall najpierw skanuje najpierw twarz potencjalnego klienta i prosi o podanie podstawowych informacji. Następnie klient udaje się do Super Test-Drive Center, gdzie kamera rozpoznaje go na podstawie zrobionego wcześniej zdjęcia. W rezultacie z mega-automatu wyjeżdża samochód testowy, który można używać przez trzy dni.

Co istotne, test może być całkowicie bezpłatny - dla osób, które otrzymały nie mniej niż 700 punktów w należącym do Alibaby systemie Zhima Credit, czyli kontrowersyjnej aplikacji monitorującej i oceniającej wiele aspektów życia chińskich obywateli. To już "Czarne Lustro" w najczarniejszej odmianie.

Kantoński automat-gigant ma działać testowo do 23 kwietnia. Następnym krokiem Alibaby i Forda ma być otwarcie podobnych placówek w Hangzhou i Pekinie.