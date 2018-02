Tym razem trafiliśmy na południe Afryki, gdzie mamy okazję sprawdzić nowe Audi A7 Sportback. Styliści z Ingolstadt napracowali się nad wyglądem czterodrzwiowego, niemal pięciometrowego coupe. Mnóstwo w nim cytatów z pojazdów studyjnych serii prologue. Przednia część nadwozia z laserowymi lampami nawiązuje do topowego A8 i kolejnej generacji A6 (zadebiutuje na początku marca w czasie salonu samochodowego w Genewie).

W Audi A7 Sportback drugiej generacji nie uświadczysz przeładowania chromem. Dostępnych za to jest piętnaście kolorów nadwozia, z czego osiem to zupełnie nowe lakiery. Opcjonalny pakiet sportowy S line jeszcze bardziej wyostrza wygląd.

Audi A7 Sportback. Cztery liczby wyrażają sportowy charakter tego auta: długość 4969 mm, rozstaw osi 2926 mm, szerokość 1908 mm i wysokość zaledwie 1422 mm / dziennik.pl

Wnętrze nowego Audi A7 Sportback urządzono futurystycznie, a rozwiązania cyfrowe pochodzą wprost z większego A8. Klasyczne zegary w desce rozdzielczej zastąpiono wirtualnym kokpitem, a pokrętło systemu MMI zamieniło się w dwa, duże dotykowe ekrany. Wyświetlacz górny służy do sterowania systemami infotainment, a dolny odpowiada za sterowanie klimatyzacją oraz ustawieniami samochodu.

Audi A7 Sportback / dziennik.pl

Tak jak w poprzedniku, tak i w nowym A7 Sportback producent połączył to co najlepsze w trzech wersjach nadwozia. Auto wygląda jak coupe, ale jest przy tym przestronne niczym limuzyna i wszechstronne niczym Avant. W porównaniu do pierwszej generacji, długość wnętrza wzrosła o 21 mm, dając większą swobodę dla kolan pasażerów siedzących z tyłu. Więcej jest też przestrzeni nad głowami.

Luksusowe Gran Turismo ma zwiększony rozstaw osi - 2926 mm. W porównaniu z poprzednim modelem ilość miejsca w kabinie wzrosła o 21 mm / dziennik.pl

Podobnie jak w poprzedniej generacji, tył nowego A7 zwęża się niczym rufa jachtu. Długą pokrywę bagażnika kończy łukowata krawędź, a z niej przy prędkości 120 km/h elektrycznie wysuwa się spojler. Smaczkiem stylistycznym jest słupek C, w którym znajduje się trzecie, małe okno boczne z narożnikiem skierowanym ku górze, co stanowi nawiązanie do Audi 100 Coupe S z 1969 roku.

Płaskie pasmo świetlne łączy tylne lampy zbudowane z 13 pionowych segmentów każda. Podczas odblokowywania i zamykania drzwi, przez światła tylne i reflektory przednie przebiegają animacje świetlne.

Audi A7 Sportback. Oprócz nowego wyglądu producent oferuje aż 15 kolorów nadwozia, z czego 8 zupełnie nowych / dziennik.pl

Bagażnik ma 535 l pojemności, a po złożeniu oparć tylnych siedzeń jego możliwości wzrastają do 1390 l. Na życzenie, pokrywa kufra otwiera się i zamyka przy pomocy sterowania sensorycznego, reagującego na ruch stopą.

Napęd na cztery koła quattro korzysta z wydajnej techniki ultra, załączającej napęd na tylną oś wtedy, gdy jest on potrzebny / dziennik.pl

Audi A7 Sportback 55 TFSI i 50 TDI

Podczas pierwszych jazd wypróbowaliśmy dwóch dostępnych 3-litrowych jednostek V6: benzynowej TFSI (oznaczenie modelowe 55 TFSI) i wysokoprężnej TDI (50 TDI). Silnik Diesla oferuje 286 KM i gigantyczny moment obrotowy 620 Nm. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,7 sekundy. Podczas jazd testowych średnie spalanie utrzymywało się na poziomie 7-7,5 l/100 km. Jednostkę połączono z 8-biegową skrzynią Tiptronic, która pracuje bardzo płynnie.

Audi A7 Sportback.Na pokładzie znajdziemy sporo nowoczesnych technologii, które zadebiutowały niedawno w limuzynie A8 / dziennik.pl

Jednostka benzynowa oferuje 250 KM maksymalnej mocy i 500 Nm momentu obrotowego. Mimo tego oferuje lepsze przyspieszenie - o 0 do 100 km w 5,3 sekundy. Średnie spalanie było jednak wyższe - ok. 9 l/100 km. Silnik 3.0 TFSI współpracuje z siedmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów S tronic.

Lekkie jak Audi. Drzwi, maska silnika i pokrywa bagażnika, w całości zrobione są z aluminium. Masa własna nowego A7 Sportback 55 TFSI wynosi 1815 kg.

W długiej pokrywie bagażnika ukrywa się wysuwany spojler (przy 120 km/h). Po otwarciu mamy do dyspozycji przestronny bagażnik o pojemności 535 litrów. Po złożeniu tylnych oparć przestrzeń wzrasta do 1390 litrów / dziennik.pl

W obydwu przypadkach napęd trafia na wszystkie koła za pośrednictwem układu quattro. Nowością w Audi A7 Sportback jest system skrętnej tylnej osi. Zależnie od prędkości, z jaką porusza się pojazd, lekko skręca koła tylne w tym samym lub przeciwnym kierunku do kół przednich.

System czterech skrętnych kół sprawia, że w zależności od prędkości i przyczepności tylne koła odchylają się o 5 stopni w tym samym lub przeciwnym kierunku co przednie / dziennik.pl

Przy niższych prędkościach koła skręcają w kierunku przeciwnym do kierunku wychylenia kół przednich, co jeszcze bardziej zwiększa zwrotność tego coupe, np. podczas parkowania czy jazdy po mieście. Promień skrętu przy maksymalnie skręconej kierownicy zmniejsza się wtedy o 1,1 m. Przy prędkościach powyżej 60 km/h, koła tylne skręcają w tym samym kierunku co koła przednie, co poprawia stabilność np. podczas zmiany pasa ruchu.

Audi dostarcza przednie fotele w trzech wersjach: fotele standardowe, fotele sportowe i personalizowane fotele konturowe. Topową wersję foteli można regulować i ustawiać elektrycznie, a ich boki i wsparcie odcinka lędźwiowego pracują pneumatycznie / dziennik.pl

Audi A7 Sportback. Ceny?

Za wersję benzynową A7 55 TFSI trzeba zapłacić od 329 000 zł, model z silnikiem Diesla A7 50 TDI kosztuje od 323 900 zł. Dokładając kolejne opcje kwoty rosną w mgnieniu oka, ale rywale wymagają jeszcze większej gotówki. BMW 6 Gran Coupe to wydatek od 404 tys. zł, Mercedes CLS to minimum 350 tys. zł, a Porsche rozmowę na temat Panamery zaczyna od 415 tys. zł.

Więcej wrażeń na temat nowego Audi A7 Sportback przekażemy tuż po powrocie.

Podczas otwierania i zamykania drzwi, Audi A7 Sportback wita nas lub żegna dynamicznymi animacjami reflektorów przednich i świateł tylnych / dziennik.pl