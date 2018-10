Mitsubishi to specjalista od samochodów z większym prześwitem i napędem 4x4. Nie ma chyba osoby, która nie słyszała o ASX czy Outlanderze. O ile ten pierwszy niebawem będzie miał następcę, o tyle jego większy brat po pięciu latach obecności na rynku przeszedł metamorfozę. Bez dwóch zdań Outlander 2019 w porównaniu z wcześniejszym wcieleniem stał się bardziej atrakcyjny - nie tylko stylistycznie, ale też pod względem technicznym i jakości wykonania. Na co mogą liczyć kierowcy w Polsce?

Mitsubishi Outlander / Mitsubishi

Mitsubishi Outlander w wersji na rok 2019 wyróżnia się nową twarzą z przeprojektowaną górną osłoną chłodnicy. Ważną innowacją są reflektory, które od teraz zarówno w przypadku świateł mijania, jak i drogowych, są wyposażone w diody LED. Wizualną wartość auta podbijają nowe 18-calowe alufelgi i zmienione zderzaki.

Ale nie tylko szata zdobi Outlandera. Producent zapewnia, że dzięki zmianie charakterystyki przekładni kierowniczej zmodyfikowany SUV będzie prowadził się precyzyjniej. Dodatkowo nowe tylne amortyzatory z większą średnią cylindra powinny wpłynąć na poprawę tłumienia najróżniejszych wybojów. Wszystkie wersje z napędem 4x4 i przekładnią CVT wyposażono w elektryczny hamulec postojowy oraz większe tarcze hamulcowe.

Mitsubishi Outlander / Mitsubishi

Zmiany zaszły także we wnętrzu. Specjaliści od wyciszenia solidnie zapracowali na swoje wynagrodzenie, dlatego w kabinie powinno być jeszcze ciszej niż dotychczas. Pojawiły się srebrne wykończenia klawiszy, a przyciski do sterowania szybami są teraz podświetlane i bogatsze o funkcję "auto", która pozwala kierowcy na opuszczanie lub podnoszenie szyb za jednym naciśnięciem. Co istotne, zmodyfikowano przednie fotele - krawędzie siedziska i oparcia zostały lepiej wyprofilowane, co powinno dać lepsze podparcie ciała w zakrętach. Na liście wyposażenia najbogatszej wersji Instyle Plus CVT 4WD dodano także oświetlenie w boczkach przednich drzwi.

Odmłodzony Outlander dostał znany z mniejszego Eclipse Cross system Smartphone Link Display Audio z 7-calowym ekranem dotykowym. To rozwiązanie pozwala łączyć smartfon z systemem audio by korzystać z funkcji i aplikacji telefonu / Mitsubishi

Mitsubishi Outlander 2019 na polskim rynku występuje w 6 wersjach z napędem na jedną lub dwie osie i 8 kolorach nadwozia. Z oferty zniknął silnik wysokoprężny. A zgodnie z tendencją rynkową sercem auta jest benzynowa 2-litrowa jednostka o mocy 150 KM. Kierowcy mogą wybierać konfigurację z manualną 5-biegową skrzynią i napędem na przód lub z bezstopniową automatyczną przekładnią CVT i układem 4x4.

Mitsubishi Outlander / Mitsubishi

W bazowej wersji Outlandera 2019 Mitsubishi oferuje 2-strefową automatyczną klimatyzację, pakiet bezpieczeństwa a w nim m.in. 7 poduszek powietrznych i 7 systemów bezpieczeństwa, światła dzienne i tylne LED, tempomat ze sterowaniem na kierownicy, elektrycznie regulowane szyby boczne, światła mijania z czujnikiem zmierzchu, wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, kierownicę z wykończeniem w kolorze czarnym typu piano i skórzanym obszyciem oraz srebrne relingi dachowe.

Mitsubishi Outlander 2019 jest wyposażony w zestaw kamer 360 stopni z widokiem dookoła pojazdu. W skład systemu wchodzą cztery kamery: tylna (pełniąca funkcję kamery cofania), przednia (na atrapie chłodnicy) oraz dwie boczne umieszczone pod lusterkami bocznymi / Mitsubishi

Do gamy wersji 2019 dołączono także nową opcję 2.0 Instyle CVT 4WD. Ta odmiana jest pięcioosobowa, a wyposażenie obejmuje 5 systemów bezpieczeństwa: BSW (monitoruje martwego pola w lusterkach bocznych, RCTA (ostrzega o ruchu poprzecznym z tyłu podczas cofania), FCM (ogranicza skutki kolizji czołowych i wykrywa pieszych), LDW (ostrzega o niezamierzonej zmianie pasa ruchu), ACC (tempomat adaptacyjny).

Ciekawostką może być ultradźwiękowy asystent ruszania (UMS), zapobiegający wypadkom spowodowanym nieumyślnym wciśnięciem pedału gazu. Jeśli czujnik ultradźwiękowy wykryje przeszkodę w odległości 4 m na torze ruchu auta, które jest zaparkowane lub porusza się (dźwignia kierunku jazdy w pozycji R lub D) z prędkością około 10 km/h, układ zaalarmuje szofera dźwiękiem i grafiką na wyświetlaczu. UMS steruje również momentem obrotowym, aby zredukować uszkodzenia wywołane kolizją.

Mitsubishi Outlander / Mitsubishi

Mitsubishi Outlander 2019 kosztuje od 94 267 zł. Dodatkowo japońska firma przewidziała zniżkę w wysokości 50 proc. VAT (co oznacza upust do 15 tys. zł), opony zimowe i promocyjny pakiet ubezpieczeniowy PZU w wysokości 3,8 proc. wartości auta. A jeśli ktoś prowadzi firmę dodatkowo może liczyć na 3 proc. rabatu.

– Oznacza to, że korzystając przy zakupie modelu Mitsubishi Outlander 2019 z opisanej powyżej oferty Mitsubishi Motors i odliczeń podatkowych, przedsiębiorcy mogą zyskać równowartość podatku VAT – do ponad 30 tys. zł – mówi dziennik.pl Kinga Lisowska z MMC Car Poland Sp. z o.o.