Skoda otwiera nowy rozdział w projektowaniu swoich aut. To radykalna zmiana stylistyki w ponad 120-letniej historii tej marki. A pierwszym efektem metamorfozy jest najnowszy pięciodrzwiowy hatchback (grafika niżej), który zastąpi na rynku Rapida Spaceback. Wiadomo, że samochód produkcyjny po dokonaniu niewielkich zmian będzie zbliżony do modelu prototypowego Vision RS pokazanego niedawno w Paryżu CZYTAJ WIĘCEJ>>.

Nowy model, który oficjalnie zadebiutuje 6 grudnia 2018 roku będzie pierwszym pięciodrzwiowym autem Skody stworzonym na platformie A0 MQB - tej samej, z której korzysta Volkswagen Polo. Inżynierowie przekonują, że dzięki takiej architekturze samochód jest lżejszy, zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa oraz większą przestronność. Na co jeszcze mogą liczyć kierowcy także w Polsce?

Nowy hatchback Skody - proporcje identyczne, jak w prototypowym Vision RS (foto niżej) / Skoda

Nowe kompaktowe auto będzie miało ok. 4,3 m długości. Nazwa pozostaje tajemnicą, ale pojawiają się głosy, że na tylną klapę powróci napis Felicia lub Favorit. Napęd? Prototypowy model Vision RS to hybryda typu plug-in, czyli ładowaną z gniazdka. Napęd łączy w sobie turbobenzynowy silnik 1.5 TSI/150 KM oraz jednostkę elektryczną o mocy 75 kW (102 KM). W efekcie kierowca dostaje do dyspozycji moc systemową na poziomie 180 kW (245 KM). Auto do setki powinno przyspieszać w 7,1 sekundy.

Skoda Vision RS mierzy 4356 mm długości, 1810 mm szerokości oraz tylko 1431 mm wysokości, a rozstaw osi to 2650 mm. To oznacza, że nowe auto jest ciut krótsze od aktualnego modelu Rapid, ale oferuje rozstaw osi porównywalny z Octavią / Newspress

A to lepiej niż w przypadku usportowionej Octavii RS ze 184-konnym silnikiem Diesla, której sprint do setki zajmuje 7,9 sekundy. Topowa Octavia RS 245 z turbobenzynowcem o mocy 245 KM rozpędza się do 100 km/h w 6,6 s.

Nowy hatchback Skody powstanie na platformie MQB A0, którą obecnie wykorzystuje Volkswagen T-Roc. A Czesi zastosowali ją już w prototypowym modelu Vision X – hybrydowy SUV debiutował wiosną w Genewie / Skoda / MartinSznapka

Jeszcze większe wrażenie robi elastyczność hybrydowej Skody – zryw z 80 km/h do 120 km/h trwa ledwie 8,9 sekundy. To zasługa silnika na prąd i jego wysokiego momentu obrotowego dostępnego właściwie od ręki.

Ciekawostką jest też innowacyjny lakier Xirallic, który imituje blask kryształu. Sprawia on, że błyszczące białe wykończenie uzupełnia delikatna niebieska poświata. W lakierze użyto składników organicznych, które odbijają ciepło, zmniejszając jednocześnie temperaturę we wnętrzu nowej Skody / Skoda / MartinSznapka

Bateria litowo-jonowa o mocy 13 kWh potrzebuje 2,5 godziny do pełnego naładowania. Poza prądem z gniazdka energia do akumulatorów może trafiać z układu rekuperacji (odzysk z hamowania). Spalanie – 1,4 l/100 km, ale przy pełnym akumulatorze i uwzględnieniu 70-kilometrowego zasięgu w trybie czysto elektrycznym.

Wydłużona deska rozdzielcza nawiązuje do konturów osłony chłodnicy. Na kokpicie króluje okazały ekran dotykowy systemu Infotaintment. W kabinie Vision RS znajdziemy też ręcznie wyrabiane i szlifowane specjalną metodą kryształy Lasvit / Skoda

Pierwsza hybryda Skody

Czy ten napęd trafi do nowego hatchbacka? W myśl strategii Skoda do 2025 roku poza samochodami w pełni elektrycznymi, oferować będzie także modele hybrydowe typu plug-in (ładowane z gniazdka). Czesi liczą, że wówczas co czwarty ich pojazd zostanie wyposażony w jeden z tych właśnie typów napędu. Elektryfikacja rozpocznie się w 2019 r. od wprowadzenia Skody Superb z napędem hybrydowym typu plug-in - nie jest wykluczone, że będzie to rozwiązanie zastosowane jako pokaz możliwości w modelu Vision RS. Wkrótce po niej, w 2020 roku przedstawiony zostanie pierwszy model marki napędzany w pełni elektrycznie.

Skoda Vision RS / Skoda / MartinSznapka

Kierowcę i pasażerów obejmują głębokie fotele kubełkowe / Skoda