Audi RS 5 Sportback zadebiutowało w czasie salonu samochodowego w Nowym Jorku. To najbardziej zdziczała wersja eleganckiego i pięciodrzwiowego coupe A5 Sportback. Nowy model nie ma ani poprzednika, ani bezpośredniego rywala. Pod względem urody sprawia wrażenie wyrzeźbionego z jednego kawałka. Ostre krawędzie, wloty powietrza, spoilery (przedni wykonany z matowego aluminium i z napisem quattro) oraz wypukła maska silnika dają do zrozumienia, że przed nami stoi bestia.

Producent w nowym RS 5 Sportback – podobnie jak w cywilnej odmianie pięciodrzwiowego A5 - połączył to co najlepsze w trzech wersjach nadwozia. Auto wygląda jak coupe, jest przestronne niczym limuzyna, wszechstronne niczym Avant i teraz jeszcze piekielnie szybkie / Audi

Poszerzone o 15 mm nadkola RS 5 Sportback wypełniają 19-calowe felgi owinięte plasterkiem opony, zamiast nich można zażyczyć większe 20-calowe obręcze. Pakiety "Lśniąca czerń", "Matowe aluminium" i "Carbon" pozwalają skomponować nowe Audi według własnego gustu.

Audi RS 5 Sportback / Audi

Sercem RS 5 Sportback jest silnik 2.9 TFSI V6 biturbo. Każda z dwóch turbosprężarek przyporządkowana jednemu rzędowi cylindrów wytwarza ciśnienie ładowania do 1,5 bara. Efekt to 444 KM mocy i 600 Nm momentu obrotowego dostępnego przedziale już od 1900 do 5000 obr./min. Wciśniecie gazu powinno sprawić, że auto ważące 1840 kg od zera do 100 km/h przyspieszy w mniej niż 4 sekundy.

Audi RS 5 Sportback / Audi

Moment obrotowy na wszystkie koła przenosi ośmiostopniowa, automatyczna skrzynia biegów tiptronic. Układ quattro pomyślano tak by siły napędowe między osiami dzieliły się w proporcji 40:60.

Gdy dochodzi do poślizgu koła jednej z osi, większa część momentu obrotowego błyskawicznie przenoszona jest na drugą oś – do 85 procent momentu może trafić na przód, a do 70 procent na tył.

Audi RS 5 Sportback / Audi

Standardowe, sportowe podwozie RS sprawia, że model RS 5 Sportback jest zawieszony o 7 mm niżej niż lekko usportowione S5 Sportback. Alternatywnie, Audi Sport oferuje zawieszenie sportowe RS plus z systemem dynamicznej kontroli jazdy Dynamic Ride Control (DRC), ceramicznymi hamulcami i zestrojonym specjalnie na potrzeby aut typu RS układem kierowniczym.

480-litrowy bagażnik ma kształt prostopadłościanu, a otwór załadunkowy ma dokładnie metr szerokości. Po złożeniu oparć tylnych siedzeń, pojemność wzrasta do 1300 l. Oparcie tylnej kanapy standardowo podzielone jest w stosunku 40:20:40 / Audi

Wnętrze przewidziane dla pięciu osób utrzymano w sportowej czerni. Na głęboko profilowanych fotelach ze skóry Feinnappa można zamówić specjalne przeszycia w kształcie rombów. A do panowania nad stadem 444 KM służy wygodnie profilowana i spłaszczona u dołu kierownica. Emblematy RS na każdym kroku przypominają, że siedzisz w maszynie do teleportacji – oznaczenie zdobi np. dźwignię zmiany biegów i siedzenia.

Wirtualny kokpit można ustawić w widoku RS – wtedy kierowca zobaczy informacje o ciśnieniu w oponach, aktualnym momencie obrotowym i przeciążeniu. W trybie jazdy manualnej, po osiągnięciu granicznej liczby obrotów, samochód ikonką podpowie konieczność wrzucenia wyższego biegu.

Audi RS 5 Sportback początkowo będzie sprzedawane w USA. Do Polski zawita na przełomie 2018 i 2019 roku.