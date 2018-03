Mitsubishi w Genewie odsłoniło najnowsze wcielenie hybrydowego Outlandera PHEV, czyli SUV-a ze stałym, elektrycznym napędem na cztery koła i możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Japończycy wiedzą, że kosmetyka i pudrowanie karoserii to za mało, dlatego skoncentrowali się na technice...

Mitsubishi Outlander PHEV / dziennik.pl

Najważniejsza zamiana zaszła w napędzie hybrydowym – w miejsce 2-litrowej jednostki pojawi się silnik o pojemności 2.4 l pracujący w trybie Atkinsona. Inżynierowie zapewniają, że nowa jednostka pozwala uzyskać wyższy moment obrotowy, płynniejszą pracę i lepsze osiągi. Jednak nie chwalą się mocą...

Lakonicznie nadmieniają, że wydajność generatora, moc tylnego silnika i akumulatora trakcyjnego wzrosły 10 proc. w każdym przypadku. A pojemność litowo-jonowego akumulatora trakcyjnego zwiększono o 15 proc. do 13,8 kWh.

Napęd 4WD. Więcej trybów jazdy

Do znanych z poprzednich modeli trybów Normal i 4WD Lock dodano dwa dodatkowe ustawienia. Przejście na Sport sprawia, ze samochód spina muskuły by kierowca miał więcej frajdy z jazdy. Ze śniegiem i śliską nawierzchnią powinien dać sobie radę tryb Snow.

Zmiany w wyglądzie?

Z zewnątrz odmłodzony Outlander PHEV zmienił się delikatnie. Do nowości należą reflektory LED, prostokątne oprawy świateł przeciwmgielnych, mocniej zarysowana osłona chłodnicy i przedni płat osłony pod silnikiem. Dwubarwne 18-calowe aluminiowe felgi plus zamontowanie większego tylnego spoilera dodają autu zadziorności.

W kabinie postawiono na pikowaną, skórzaną tapicerkę i zaprojektowane od nowa, profilowane przednie fotele. Nowe są również przełączniki, tablica przyrządów i lepsze wykończenie. Z tyłu przewidziano gniazda A/C.

1,5 l na 100 km? 7 zł wystarczy?

To nie przypadek, że zmodernizowany samochód debiutuje w czasie europejskiego święta motoryzacji. Właśnie na Starym kontynencie Oulander PHEV cieszy się największą popularnością - w 2015, 2016 i 2017 roku był najczęściej kupowanym samochodem hybrydowym plug-in w Europie (źródło JATO). W ciągu 5 lat sprzedano łącznie 140 tys. egzemplarzy, z czego ponad 100 tys. sztuk trafiło do kierowców w Europie.

Outlander PHEV jest najlepiej sprzedającym się hybrydowym SUV-em PHEV na świecie. Przynajmniej tak uważa Mitsubishi.

Przypominamy, że w przypadku modelu przed poprawkami całkowity zasięg w trybie hybrydowym wynosił 865 km. W pełni naładowane akumulatory powinny pozwolić na prądzie elektrycznym pokonać 51 km.

Dla użytkownika oznacza to, że w trybie wyłącznie elektrycznym można pojechać do pracy, wpiąć auto do gniazdka (firmowego = za darmo?) na ładowanie i wrócić do domu. Specjaliści wyliczyli, że w takim przypadku przejechanie 100 km oznacza średnie zużycie energii na poziomie ok. 12 kWh. Przy średniej cenie za kilowatogodzinę na poziomie ok. 56 gr daje to wynik ok. 7 zł za 100 km jazdy - tyle co pawie 1,5 l benzyny.