Skoda Vision X zapowiada trzeci model SUV od czeskiej marki. Pewne jest, że auto trafi do produkcji seryjnej. Firma chce w ten sposób wjechać na kolejny rewir - modeli SUV klasy B. Konstruktorzy pod karoserią pokrytą lakierem FlexGreen zastosowali kombinację gazu ziemnego CNG, układu napędzanego benzyną oraz dwóch silników elektrycznych. Nowa technologia powinna pozwolić na osiągnięcie niskiej emisji CO2 na poziomie zaledwie 89 g/km. Jak to wszystko działa?

Skoda Vision X / Skoda

W komorze silnika Vision X skrywa czterocylindrowe serce 1.5 TSI G-TEC z turbodoładowaniem. Hybrydowy układ zapewnia maksymalną moc na poziomie 130 KM (250 Nm maksymalnego momentu obrotowego). Jeden ze zbiorników gazu ziemnego znajduje się pod tylnym siedzeniem, drugi za tylną osią. CNG napędza przednią oś. Silniki elektryczne - tylną.

Napęd 4x4 bez wału napędowego

Vision X to pierwszy pojazd Skody z układem 4x4 bez wału napędowego łączącego silnik z tylną osią. W ocenie konstruktorów takie rozwiązanie pozwoliło na odchudzenie auta, a niższa masa przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i energii.

Dzięki rekuperacji akumulator litowo-jonowy ładuje się podczas hamowania i toczenia. W ten sposób czeski samochód zamienia energię kinetyczną na energię elektryczną i wykorzystuje ją późniejszej do jazdy.

Skoda Vision X / Skoda

Zasięg i możliwości? Dzięki zastosowaniu dodatkowego zbiornika paliwa Vision X może przejechać do 650 km. Silnik elektryczny uruchamia się tylko w razie potrzeby.

Hybrydowy napęd nowej Skody sprawia, że auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,3 s. Prędkość maksymalna - 200 km/h.

Skoda Vision X / Skoda

Kiedy na drodze? Skoda Vision X oficjalnie zadebiutuje w marcu podczas salonu samochodowego w Genewie. W wersji produkcyjnej najmniejszy SUV czeskiej marki trafi do sprzedaży w 2019 roku.

W myśl strategii Skoda do 2025 roku poza samochodami w pełni elektrycznymi, oferować będzie także modele hybrydowe typu plug-in (ładowane z gniazdka). Czesi liczą, że wówczas co czwarty ich pojazd zostanie wyposażony w jeden z tych właśnie typów napędu. Elektryfikacja rozpocznie się w 2019 r. od wprowadzenia Skody Superb z napędem hybrydowym typu plug-in. Oprócz produkcji samochodów elektrycznych dla Skody, zakład w Mlada Boleslav będzie też produkował podzespoły elektryczne do hybrydowych modeli kilku innych marek Grupy Volkswagen.

Szanse? W 2017 roku w Europie zarejestrowano 15,57 mln nowych samochodów (o ponad 3 proc. więcej niż 2016). A największy udział w tej liczbie mają modele SUV - ponad 29 proc. rynku należy do tych aut. I pomyśleć, że jeszcze 10 lat temu ich udział w sprzedaży był na poziomie 8,5 proc. Z danych Jato Dynamics wynika też, że w 2017 roku padł rekord - zanotowano 4,56 mln rejestracji SUV (wobec 3,81 mln w 2016; wzrost o 19,5 proc.). Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki poważnym wzrostom w poszczególnych segmentach modeli SUV: D wystrzelił o 34 proc. (najczęściej wybierane modele to Nissan X-Trail - 69 tys. sztuk i Skoda Kodiaq - 53,4 tys. egz.), klasa kompaktowa C to 21 proc. na plus (tu walczą m.in. Skoda Karoq i Peugeot 3008), segment miejski B zyskał 17,5 proc. (Kia Stonic, Volkswagen T-Roc czy Toyota C-HR). Skoda z nowym i najmniejszym (najtańszym) modelem SUV planuje utrzeć nosa rywalom w tej ostatniej kategorii.