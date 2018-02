Peugeot 508 nowej generacji zmienia wszystko – tak twierdzi francuski producent. I już jedno spojrzenie na zdjęcia wystarczy, by dojść do wniosku, że limuzyna nie ma w sobie nawet kropli z poprzednika. Nowy 508 patrzy na świat przez przymrużone niczym kocie oczy wąskie reflektory w technice LED. Drapieżny styl karoserii podkreślają dwa białe kły świateł do jazdy dziennej – to zapożyczenie z prototypowego Peugeot Instinct.

Peugeot 508 / Peugeot

Przy tworzeniu nowego, największego Peugeot projektanci zarzucili koncepcję tradycyjnej czterodrzwiowej limuzyny – a wszystko przez boom na modele SUV. Doszli do wniosku, że aby przyciągnąć kierowców trzeba czegoś więcej, bardziej seksy – dlatego nowy 508 został uformowany w modne ostatnio pięciodrzwiowe coupe. Niczym Volkswagen Arteon, Audi A5 Sportback czy Kia Stinger. W konkursie piękności francuski nowicjusz może śmiało stawać im czoło. Stylistyczny smaczek wpada w oko po otwarciu drzwi - szyby są pozbawione ramek niczym w rasowych sportowych autach.

- Nowy Peugeot 508 bardziej niż kiedykolwiek wyraża nasze pragnienie realizowane od wielu lat - uczynienia marki Peugeot najlepszym producentem klasy Premium na rynku aut popularnych - stwierdził Jean-Philippe Imparato, dyrektor generalny Peugeot.

Peugeot 508 – ma zaledwie 1,40 m, a jego płynne i aerodynamiczne linie nadwozia przypominają coupe / Peugeot

Nowy 508 stał się krótszy o 8 cm – długość przycięto do 4,75 m z 4,83 m w przypadku poprzedniego modelu. Auto jest też niższe o 6 cm i ma 1,4 m wysokości. O 2,4 cm skrócono rozstaw osi – teraz oddalone są od siebie o 2,79 m. Bardziej kompaktowe wymiary poprawiły zwrotność – promień skrętu stał się mniejszy o 1,5 m w porównaniu do poprzednika. Teraz średnica zawracania to tylko 10,8 m. W ocenie producenta żaden rywal tak nie potrafi.

Peugeot 508 / Peugeot

Francuzi podkreślają również, że nowy 508 pod względem długości przypomina Audi A5 Sprtback, a w porównaniu do Arteona jest krótszy o 11 cm (VW mierzy 4,86 m). W kabinie przestrzeń nad głowami z przodu jest podobna jak w Audi, jednak na wysokości łokci Peugeot zapewnia dodatkowe 5 cm luzu. Z tyłu 508 wygospodarowano 3 cm więcej miejsca na nogi niż w A5.

Peugeot 508 / Peugeot

Awangardowy styl wlewa się też do kabiny. Prowadzącego otacza najnowszej generacji i-Cockpit – na szofera czeka mniejsza niż u konkurentów kierownica, wysokiej rozdzielczości 10-calowy ekran dotykowy i wyświetlacz head-up. Zamiast tradycyjnych zegarów Peugeot przewidział 12,3-calowy zestaw wirtualnych wskaźników, który oferuje sześć konfigurowalnych widoków.

Peugeot 508 / Peugeot

Pod względem technicznym 508 korzysta z platformy EMP2, na której już powstaje SUV 3008 i Opel Grandland X. Nowy model Peugeot w porównaniu do starego jest nawet o 70 kg lżejszy.

Fotele przednie mają atest AGR, czyli Akcji na rzecz Zdrowych Pleców niemieckiego stowarzyszenia lekarzy – podobnie, jak aktualna Insignia Grand Sport. Czyżby Francuzom pomagali spece z adoptowanego niedawno do Grupy PSA Opla? Siedzenia można zamówić w wentylacją i systemem masażu (pięć programów). Bagażnik oferuje 487 litrów pojemności, a po złożeniu siedzeń możliwości rosną do 1537 l.

Bajery? Peugeot 508 będzie dostępny z układem Night Vision – to pierwsze takie rozwiązanie w tej klasie aut. System wykorzystujący kamerę na podczerwień pomoże kierowcy szybciej dostrzec w ciemności np. ludzi idących poboczem, czy zwierzaki czające się przy drodze.

Peugeot 508 / Peugeot

Układ "widzi" na 200-250 m przed autem – czyli daleko poza zasięg świateł. To powinno bardzo podnieść bezpieczeństwo nocnych podróży. Poza tym samochód nie tylko sam utrzyma dystans od aut poprzedzających, ale też będzie pilnować by nie wyjechać ze swojego pasa ruchu. Zahamuje automatycznie kiedy wykryje pieszego. A kierowcy podpowie przerwę kiedy wykryje u niego zmęczenie.

Peugeot 508 / Peugeot

Silniki własne. Automat japoński

Moc? Benzynowy silnik Turbo 1.6 PureTech występuje w wersji 180 KM i 225 KM (tylko model usportowiony 508 GT z regulowanym elektronicznie zawieszeniem). Oba warianty są seryjnie dostępne w duecie z ośmiobiegowym automatem EAT8 japońskiej firmy Aisin.

Peugeot przewidział też cztery warianty wysokoprężne. Silnik Diesla 1.5 HDi/130 KM współpracuje z sześciobiegową przekładnią manualną. Zamiast niej można zażyczyć japoński automat. Jednostka 2.0 HDi oferuje 160 KM lub 180 KM – obie odmiany przekazują napęd na przednie koła za pośrednictwem ośmiobiegowego automatu EAT8.

Producent wprowadzi też wersję hybrydową plug-in (ładowaną z gniazdka) wykorzystującą silnik benzynowy. Ekologiczny Peugeot 508 pojawi się jesienią 2019 roku.

Peugeot 508 / Peugeot

Peugeot 508 będzie największą gwiazdą francuskiej marki w czasie salonu samochodowego w Genewie (na początku marca). W sprzedaży pojawi się od września 2018 roku.

Peugeot 508 / Peugeot