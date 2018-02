Volkswagen I.D. VIZZION jest czwartym prototypowym modelem z elektrycznej rodziny I.D. stworzonej przez inżynierów niemieckiej marki. Tym razem w tajnych laboratoriach powstała limuzyna klasy wyższej. Wieść niesie, że właśnie taki może być nowy Phaeton.

Pod majestatyczną karoserią o długości 5,11 m twórcy nie poskąpili najnowszych rozwiązań technicznych. Wnętrze I.D. VIZZION podporządkowano możliwościom autonomicznej jazdy. Już teraz wiadomo, że prowadzeniem auta zajmie się sztuczna inteligencja korzystająca ze wsparcia licznych systemów asystujących – to dlatego w aucie nie ma kierownicy ani pedałów czy dźwigni zmiany biegów.

Nowy prototypowy samochód VW jedzie, kieruje i nawiguje zupełnie samodzielnie. Z autem można porozumiewać się przy pomocy gestów i komend głosowych.

Volkswagen I.D. VIZZION wskazuje kierunek w jakim niemiecki producent zamierza pójść w dziedzinie techniki i stylistyki swoich przyszłych modeli elektrycznych / Volkswagen

Moc systemowa modelu I.D.VIZZION wynosi 225 kW. Prędkość maksymalna to 180 km/h. Litowo-jonowe akumulatory o pojemności 111 kWh sprawiają, że zasięg auta (wliczając w to energię odzyskiwaną podczas hamowania) wynosi do 665 km. Obydwa silniki elektryczne współpracują ze sobą i przekazują napęd na cztery koła.

I.D.VIZZION zadebiutuje na początku marca w czasie salonu samochodowego w Genewie. Inteligentna limuzyna będzie największą gwiazdą VW w trakcie tej wystawy.

I.D.VIZZION pokazuje jak szerokie możliwości daje nowa platforma MEB Volkswagena przeznaczona do konstruowania samochodów elektrycznych. To właśnie na niej będą budowane przyszłe elektryki VW. Marka z Wolfsburga zamierza do 2025 roku wprowadzić na rynek ponad 20 elektrycznych modeli. W 2020 roku pojawi się pierwszy seryjny I.D. – elektryczny kompakt w cenie Golfa z silnikiem Diesla. A potem w krótkich odstępach czasu zadebiutują elektryczny SUV – I.D. CROZZ oraz van I.D. BUZZ.