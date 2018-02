Kia Ceed trzeciej generacji jest już wśród nas - samochód odsłonił wdzięki podczas specjalnego pokazu w Monachium i rozpoczął koreański desant na klasę zdominowaną przez niemieckich rywali. Pod względem stylistycznym nowy model zrywa z okrągłymi kształtami poprzedników. Proste, ostro cięte linie ułożono na sportowo. Niższe i szersze nadwozie sprawia wrażenie lekkiego. Modne proporcje uzyskano przez przesunięcie kabiny do tyłu.

Ceed to pierwszy model marki Kia, który może być wyposażony w system Lane Follow Assist zapewniający drugi poziom jazdy autonomicznej / KIA

Długa maska wysmukla całą sylwetkę, a charakterystyczny dla marki "tygrysi nos" w osłonie chłodnicy stał się szerszy i węszy bliżej asfaltu. Zjawiskowy Stinger nie będzie musiał wstydzić się za najmłodsze rodzeństwo. I nic w tym dziwnego, bo nowy Ceed swoją urodę zawdzięcza zespołowi europejskich projektantów z centrum designu we Frankfurcie. A kierował nimi Niemiec Peter Schreyer - główny stylista Kia na świecie oraz urodzony we Francji Gregory Guillaume, szef designu w Kia Motors Europe.

W każdym modelu z gamy Ceeda światła do jazdy dziennej będą zintegrowane z głównymi reflektorami / KIA

Europejskie pochodzenie nowego rywala golfa ma też podkreślać zmodyfikowana nazwa - dotychczasową cee'd zastępuje od teraz pisownia Ceed, która pochodzi od pierwszych liter hasła "Community of Europe, with European Design".

W 2017 r. samochody kompaktowe stanowiły 22 proc. europejskiej sprzedaży. Dotychczasowy cee’d obok SUV-a Sportage jest najchętniej kupowanym modelem Kii na Starym Kontynencie.

System multimedialny będzie dostępny z ekranem dotykowym o przekątnej 7 lub 8 cali. W ofercie przewidziano również audio JBL wyposażone w funkcję Clari-Fi, która w czasie rzeczywistym analizuje i ulepsza jakość skompresowanych plików muzycznych / KIA

Kabina pod gust Europejczyków

Lekki styl ciasno opinający sylwetkę auta wlewa się także do środka. Szeroko otwierane drzwi ułatwiają wsiadanie i wysiadanie. Fotele są wygodne wyprofilowane, mogą mieć podgrzewanie i klimatyzowanie. Pozycja za kierownicą też niczego sobie - siedzi się niżej nad jezdnią. Deskę rozdzielczą delikatnie skierowano ku szoferowi, a jej centrum zajmuje nowy system multimedialny, który połączy się z siecią. Obsługa instrumentów pokładowych jest łatwa, schowków w sam raz.

11 - tyle kolorów lakieru jest w palecie pięciodrzwiowego modelu Ceed. Będzie można też zamówić dwubarwne 17-calowe alufelgi o diamentowym szlifie / KIA

Więcej miejsca dla pasażerów

Nową jakość widać jak okiem sięgnąć. Całość w dotyku sprawia miłe wrażenie - czuć, że przy konstrukcji kabiny sięgnięto po materiały ze znacznie wyższej półki. I dopieszczony będzie nie tylko prowadzący, bo dzięki nowej platformie inżynierom udało się wygospodarować więcej przestrzeni na nogi i nad głową dla pasażera siedzącego z przodu. Również na tylnej kanapie przybyło luzu na wysokości ramion. Bagażnik oferuje 395 l pojemności, czyli o 15 l więcej niż kufer poprzednika.

Ceed III powstał na nowej płycie podłogowej K2 - od starego modelu jest o 20 mm szerszy (do 1800 mm) i 23 mm niższy (1447 mm od kół po czubek dachu). Rozstaw osi bez zmian - 2650 mm. O 20 mm skrócono zwis przedni (do 880 mm) i o tyle samo wydłużono tylny (do 780 mm).

Producent za dopłatą zamontuje przednią szybę podgrzewaną przez ledwo widoczne przewody. Do nowego Ceeda będzie oferowana bezprzewodowa ładowarka smartfonów, a także podgrzewane zewnętrzne siedzenia tylnej kanapy / KIA

Prowadzanie nacechowane sportowo

Ale nie tylko projektem i urodą nowy Ceed ma przyciągać kierowców ze Starego Kontynentu. Żeby zadziorny design nie okazał się obietnicą bez pokrycia Kia do pracy przy swoim kompakcie zatrudniła kolejnego Niemca z bogatym bagażem doświadczenia w motoryzacji. Albert Biermann, przez lata tworzył BMW serii M, teraz zajmuje wysoką pozycję w strukturach koreańskiego koncernu. A jego zadanie to głównie finalne zestrojenie aut i to właśnie on nadzorował dopieszczanie zupełnie nowego układu jezdnego modelu Ceed.

Kia CEED / KIA

Podobno słynny inżynier sprawił się tak dobrze, że po przestawieniu w tryb Sport samochód aż kipi na myśl o zakrętach - im ich więcej tym lepiej, zawieszenie napina muskuły, wspomaganie układu kierowniczego słabnie, a silnik żwawiej zabiera się do roboty. Tryb Normal sprowadzi kierowcę na ziemię - przywróci lekkość prowadzenia i powinien pomóc oszczędzać paliwo. Auto ma też być stabilne przy prędkościach autostradowych, a na bardziej zdegradowanych drogach nierówności tłumić bez denerwującego trzęsienia pasażerami, czy podejrzanych hałasów.

Deska rozdzielcza jest podzielona na dwa poziomy – górny wygospodarowany dla systemu multimedialnego i dolny, w którym mieszczą się elementy sterowania sprzętem audio oraz układem ogrzewania i wentylacji / KIA

Trzy silniki benzynowe i turbodiesel

Kia na bazową jednostkę wyznaczyła silnik 1.4 MPi/100 KM. Więcej koni mechanicznych dzięki turbo dostarczy trzycylindrowy 1.0 T-GDi/120 KM i 1.4 T-GDi/140 KM - ten ostatni w ofercie zastąpi wolnossącą konstrukcję 1.6 GDI. Wysokoprężny napęd 1.6 CRDi będzie dostępny jako wariant o mocy 115 KM i 136 KM (280 Nm w obu przypadkach). Każdy silnik współpracuje z 6-stopniową skrzynią manualną, a do 1.4 T-GDi i 1.6 CRDi jako alternatywę przewidziano 7-biegowy dwusprzęgłowy automat.

W tym roku mija 12 lat od pojawienia się cee'da na rynku. Przez ten czas fabryka na Słowacji wypuściła ponad 1,28 mln egzemplarzy obu generacji. Lwią część stanowią auta z drugiego pokolenia, których od 2012 roku powstało ponad 640 tys. sztuk. Teraz Kia twierdzi, że za sprawą trzeciego Ceeda podbije stawkę i zwiększy udział w sprzedaży w Europie.

Kia CEED / KIA

Ceed to pierwszy europejski model Kia, który jedzie samopas

Ceed nowej generacji na pokładzie przywiezie zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym funkcję jazdy częściowo autonomicznej. Jest to drugi poziom automatyzacji. Jak działa? Otóż system nazwany Lane Following Assist sprawia, że samochód nie tylko sam potrafi utrzymać się na środku swojego pasa ruchu, ale też utrzymuje bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego (w zakresie od 0 do 130 km/h). Układ kontroluje przyspieszenie, hamowanie i prowadzenie auta w zależności od prędkości jazdy aut znajdujących się z przodu.

Kia CEED / KIA

Lista dodatkowych bajerów obejmuje też aktywny tempomat z funkcją Stop&Go oraz systemy: monitorowania martwego pola widzenia lusterek i ostrzegania o pojazdach zbliżających się z boku, wspomagający zmianę pasa ruchu i minimalizujący ryzyko zajechania drogi, ostrzegania przed kolizją przy wyjeździe z miejsca parkingowego tyłem, wspomagania parkowania i rozpoznawania pieszych. Bezpieczeństwo podróży podniosą też opcjonalne reflektory wykonane w pełni w technologii LED.

Produkcja rozpocznie się w maju, sprzedaż ruszy pod koniec drugiego kwartału 2018 roku / KIA

Seryjne wyposażenie nowego Ceeda oprócz siedmiu poduszek powietrznych będzie obejmowało m.in. asystenta świateł drogowych, monitorowanie zmęczenia kierowcy, system utrzymywania auta na pasie ruchu i układ kontrolujący obszar przed maską z funkcją automatycznego hamowania.

Nowa Kia Ceed zadebiutuje oficjalnie na początku marca w czasie salonu samochodowego w Genewie. Producent poza pięciodrzwiowym hatchbackiem zapowiada też odmianę kombi. Samochód będzie produkowany i sprzedawany wyłącznie w Europie już pod koniec drugiego kwartału 2018 roku. Standardem będzie 7-letnia gwarancja do 150 tys. km.

W 2006 roku udział marki Kia w europejskim rynku wynosił około 1,5 proc. Na koniec 2017 roku koreański producent podwoił ten wynik. Od czasu wprowadzenia cee'da do oferty roczna sprzedaż Kia w Europie zwiększyła się ponad dwukrotnie - z 225 tys. w 2006 r. do ponad 472 tys. w zeszłym roku. W perspektywie średnioterminowej firma planuje sprzedawać rocznie ponad 500 tys. samochodów, a w osiągnięciu celu pomoże rodzina modeli Ceed.