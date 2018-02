Mazda na początku marca podczas salonu samochodowego w Genewie pochwali się efektem prac swoich inżynierów. Najważniejszą premierą będzie odnowiaona mazda 6 sport kombi - wtedy świat oficjalnie zobaczy ten model po raz pierwszy. Przypominamy, że wcześniej w Los Angeles japoński producent pokazał szóstkę sedan. Odmłodzone kombi wzorem limuzyny stało się bardziej szlachetne. Z przodu dominuje nowy i niżej schodzący grill. Styliści zafundowali też chromowaną listwę podkreślającą reflektory, które seryjnie wykorzystują technikę LED.

Odnowiona Mazda 6 sport kombi - światowy debiut w Genewie / Mazda

Wnętrze zaprojektowano niemal całkowicie od nowa - ten zabieg ma zbliżyć Mazdę 6 do aut klasy premium. Z poprzedniego modelu przejęto tylko kierownicę i niektóre drobiazgi. Najbardziej zauważalną nowością jest szeroko rozciągnięta w poziomie tablica rozdzielcza.

W kabinie Mazdy 6 wykorzystano brązową skórę Nappa, której kolor inspirowany jest barwą starego drewna w dawnych świątyniach japońskich, sztuczny zamsz UltraSuede NU o złotym odcieniu nałożonym techniką podobną do metod zdobienia japońskich kimon / Mazda

Kierowca i pasażer obok na własnej skórze odczują całkowicie przeprojektowane fotele. Inżynierowie lepiej wytłumili hałasy dobiegające z zewnątrz. W najbogatszej odmianie boczki drzwi, siedzenia i kokpit wykończone są detalami z drewna Sen, skóry Nappa i sztucznego zamszu UltraSuede NU. Co ciekawe, wspomniane drewno (podobne do jesionu) najczęściej stosuje się do wyrobu bębnów taiko i japońskich mebli.

Mazda 6 jest seryjnie wyposażona w reflektory diodowe / Mazda

Przy okazji modernizacji nie mogło zabraknąć nowych i sprytniejszych układów bezpieczeństwa nazywanych przez Mazdę i-ACTIVSENSE. Pierwszym z brzegu jest system MRCC (Mazda Radar Cruise Control - aktywny tempomat sterowany radarem), który potrafi wyhamować samochód nawet do całkowitego zatrzymania, a następnie ponownie rozpędzić go, kiedy pojazd poprzedzający odjedzie. "Szóstka" na życzenie dostanie również najnowszy system pełnego podglądu otoczenia nazwany 360° View Monitor.

Nowe fotele zaprojektowano tak, by kręgosłupy osób zajmujących przednie siedzenia przybierały kształt litery S - taki, jaki występuje naturalnie u stojącego człowieka / Mazda

Mazda 6 w odmłodzonej odsłonie będzie oferowana z usprawnionymi silnikami. Podobno zwinność na drodze została wyniesiona na nowy poziom.

Mazda Vision Coupe to w ocenie projektantów ideał elegancji. Samochód jednoznacznie kojarzący się z najlepszym japońskim designem / PAP/EPA / KIMIMASA MAYAMA

W Genewie zaprezentowana będzie również Mazda Vision Coupe uznana niedawno za "Najpiękniejszy Samochód Koncepcyjny Roku". Auto pierwszy raz pokazano w czasie salonu samochodowego w Tokio. Europejski debiut zaliczy także kompaktowy hatchback Kai Concept - model studyjny, który zapowiada nową generację kompaktowej Mazdy 3. To właśnie w tym aucie zastosowano najnowszą technologię napędu Skyactive-X.

Mazda VISION COUPE / dziennik.pl

Inżynierom Mazdy udało się to, nad czym wiele koncernów jeszcze pracuje - połączyli dwa światy w jednym silniku. Nowa konstrukcja będzie pierwszą jednostką benzynową o zapłonie samoczynnym - do tej pory zastosowanie miał tylko w dieslu. Co to oznacza dla użytkowników samochodów? "Benzynodiesel" będzie w końcu produkowany...

Kierowcy najprawdopodobniej już w 2019 roku dostaną w nowym silniku zalety jednostek wysokoprężnych: wysoki moment obrotowy - od 10 do 30 proc. więcej niutonometrów w porównaniu do obecnych konstrukcji benzynowych Skyactive-G; ekonomiczne spalanie - od 20 do 30 proc. mniejsze zużycie w porównaniu do obecnych benzynowców Mazdy.