Kia dotrzymała słowa. CEED nowej, trzeciej generacji pełnymi garściami czerpie z prototypowego Proceed Concept pokazanego jesienią 2017 roku (CZYTAJ WIĘCEJ>>). Przód to niemal lustrzane odbicie auta koncepcyjnego. Nadwozie jest niski, smukłe i sprawia wrażenie lekkiego. Z napiętą linią dachu, o trafionych proporcjach wpada w oko. Sylwetkę modelu uzupełnia kilka detali. Obrys okien podąża za linią dachu aż do końca pokrywy bagażnika. Nie zabrakło muskularnych błotników. Bardzo blisko mu do zjawiskowego modelu Stinger. I nic w tym dziwnego, bo swoją urodę zawdzięcza zespołowi europejskich projektantów z centrum designu we Frankfurcie. A kierował nimi Niemiec Peter Schreyer - główny stylista Kia oraz urodzony we Francji Gregory Guillaume, szef designu w Kia Motors Europe.

Europejskie pochodzenie nowego rywala golfa ma też podkreślać zmodyfikowana nazwa - dotychczasową cee'd zastępuje od teraz pisownia CEED, która pochodzi od pierwszych liter hasła "Community of Europe, with European Design".

Nowa Kia CEED jako hatchback / KIA

Ale nie tylko projektem i urodą nowy CEED ma przyciągać kierowców ze Starego Kontynentu. Żeby agresywny design nie okazał się obietnicą bez pokrycia Kia do pracy przy swoim kompakcie zatrudniła kolejnego Niemca z bogatym bagażem doświadczenia w motoryzacji. Albert Biermann, przez lata tworzył BMW serii M, teraz zajmuje wysoką pozycję w strukturach koreańskiego koncernu. A jego zadanie to głównie finalne zestrojenie aut i to właśnie on nadzorował dopieszczanie układu jezdnego modelu CEED.

Ponoć poszło mu tak dobrze, że auto prowadzi się nie tylko precyzyjnie, ale jest też komfortowe. W efekcie CEED otwiera nowy rozdział w historii Kia - pod każdym względem ma to być najbardziej europejski model koreańskiej marki.

Wnętrze? Oby było równie efektowne, jak to stworzone na potrzeby futurystycznego Proceed Concept (foto niżej).

Kia Proceed Concept - ile z prototypu trafi do seryjnego modelu CEED? Oby jak najwięcej / KIA

- CEED trzeciej generacji - zaprojektowany, doskonalony i produkowany w Europie - będzie wyróżniał się innowacyjnymi technologiami na pokładzie, nowoczesnymi silnikami oraz jednocześnie elegancką i dynamiczną sylwetką, a także sportowymi właściwościami jezdnymi - powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, szefowa biura prasowego Kia Motors Polska.

Nowa Kia CEED zadebiutuje oficjalnie na początku marca w czasie salonu samochodowego w Genewie. Producent poza pięciodrzwiowym hatchbackiem zapowiada też odmianę kombi. Samochód będzie sprzedawany wyłącznie w Europie już pod koniec drugiego kwartału 2018 roku.