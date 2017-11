Volkswagen polo szóstej generacji rusza na polskie drogi - auto można zamawiać w salonach niemieckiej marki. Obok golfa to kluczowy model dla tego producenta i jeden z najpopularniejszych małych kompaktowych samochodów na świecie. Wystarczy powiedzieć, że do tej pory sprzedano 14 mln sztuk, a uwzględniając wszystkie inne wersje bazujące na polo, ponad 16 mln.

VW twierdzi, że najnowszy model ma wszystkie cechy potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Listę przymiotów otwiera zupełnie nowa stylistyka - projektanci postawili na ostre linie, które tną płaskie powierzchnie karoserii. Wizualnie polo szóstej generacji zdaje się stać pewniej i szerzej na jezdni. Spostrzeżenie potwierdzają pomiary.

Volkswagen polo / dziennik.pl

Najnowsze polo pod każdym względem jest większe od starego. Auto urosło o 94 mm i ma teraz 4053 mm długości. Oznacza to też, że polo w niewyobrażalnym tempie goni golfa - czwarta generacja kompaktu produkowana do 2003 roku mierzyła przecież 4,15 m. A od aktualnego golfa pod względem długości dzieli je tylko 20 cm - to tyle, co szczoteczka do zębów.

Bagażnik polo mieści 351 l. To tylko 29 l mniej niż w golfie

Co istotne pod względem szerokości i rozstawu osi VW polo prześcignął i poprzednika i golfa IV - te wymiary to odpowiednio: 1751 mm i 2564 mm. W efekcie kierowca i pasażerowie mogą liczyć na lepszą przestronność oraz wyższy komfort - czterech dorosłych spokojnie może wybrać się w podróż. Także bagażnik mieści więcej - jego pojemność wzrosła o 71 litrów. Zamiast dotychczasowych 280 l kufer nowego polo zmieści 351 litrów, a to raptem 29 l mniej niż w aktualnym golfie!

Volkswagen polo / dziennik.pl

Nowe polo naszpikowane techniką

Wszystkie odmiany nowego polo są seryjnie wyposażone w system Front Assist monitorujący przestrzeń przed autem z funkcjami hamowania awaryjnego City oraz rozpoznawania pieszych. Ponieważ w konstrukcji auta wykorzystano modułową platformę MQB, możliwa stała się aplikacja wielu systemów asystujących dostępnych za dopłatą.

Lista dodatków znanych z modeli z wyższych segmentów (golfa czy passata) obejmuje aktywny tempomat (teraz działa do prędkości 210 km/h), asystenta zmiany pasa ruchu z systemem wspomagającym wyjazd tyłem z miejsca parkingowego (wydaje się być najbardziej przydatny) oraz częściowo automatyczny system parkowania. Na życzenie polo można wyposażyć w bezkluczykowy układ otwierania/zamykania drzwi i uruchamiania silnika.

Volkswagen polo / dziennik.pl

Co ważne, do nowego polo - jako do pierwszego Volkswagena i pierwszego auta koncernu Volkswagen w ogóle - jest dostępny wyświetlacz Active Info Display nowej generacji. Producent zamiast tradycyjnych analogowych zegarów oferuje wirtualny kokpit - to nowość w tej klasie samochodów.

Elektroniczne zegary mają jeszcze więcej trybów prezentacji danych niż znamy np. z passata. Polo może być również wyposażone w najnowsze systemy multimedialne z ekranami o przekątnej od 6,5 do 8,0 cali.

Pokazany na targach egzemplarz nowego polo mnogością ekranów przypominał droższe limuzyny / dziennik.pl

Volkswagen do nowego polo przewidział 14 lakierów, 12 rodzajów obręczy kół w rozmiarach od 14 do 18 cali (niektóre lakierowane w kontrastowym kolorze) i 12 fasonów tapicerek plus panele do podrasowania wystroju wnętrza.

Z listy dodatków można też zażyczyć sobie całkowicie LED-owe reflektory, diodowe lampy tylne czy automatyczną klimatyzację z czujnikami wilgotności i słońca oraz z filtrem antyalergicznym. Dostępne są też bezprzewodowy system ładowania smartfonów (w opcji z indukcyjnym połączeniem z anteną zewnętrzną), zawieszenie Sport Select z regulowaną sztywnością amortyzatorów oraz największy dach panoramiczny, jaki jest oferowany do samochodów tej klasy.

Volkswagen polo / dziennik.pl

Polo nowej generacji w Polsce oferowane jest w pięciu wersjach wyposażenia - Start, Trendline, Comfortline i Highline oraz jako model specjalny - Beats (wyposażony m.in. w 300-watowy system dźwiękowy). Ponadto dostępne jest sportowe Polo GTI z silnikiem o mocy 200 KM.

Silnik 1.0/95 KM to optymalny napęd

Silniki? Moc od najtańszych 65 KM do zrywnych 200 KM. Jednostka trzycylindrowa 1.0 występuje w wersji 65 KM, 75 KM, 95 KM oraz 115 KM. Dwie mocniejsze konstrukcje to turbodoładowane TSI.

Volkswagen polo / dziennik.pl

Najsilniejszym benzynowcem jest dwulitrowy silnik o mocy 200 KM oferowany w polo GTI. Dla zwolenników turbodiesli przewidziano 1.6 TDI o mocy 80 i 95 KM. Modele z silnikami 95 KM, 115 KM i 200 KM są oferowane z dwusprzęgłową, 7-biegową przekładnią DSG.

Do wszystkich wersji wyposażenia, z wyjątkiem podstawowej Start, Volkswagen oferuje teraz Pakiet Komfort. Przykładowo w odmianie Trendline pakiet ten obejmuje czujniki parkowania z przodu i z tyłu, multifunkcyjną kierownicę i autoalarm.

Volkswagen polo / dziennik.pl

Jaki silnik i za ile?

Ceny? Najtańszy volkswagen polo kosztuje od 44 490 zł - auto z silnikiem 1.0/65 KM w bazowej wersji Start (układ Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście, system wykrywania pieszych).

Klimatyzacja manualna jest dostępna w odmianie Trendline. Za nowe polo z "chłodzeniem" trzeba zapłacić 49 790 zł (1.0/65 KM).

Polo z trzycylindrowym turbodoładowanym 1.0 TSI/95 KM wyceniono na 54 890 zł. Ten silnik wydaje się być najlepszym wyborem do tego auta.

Na najmocniejsze 200-konne polo GTI trzeba szykować ok. 89 tys. zł.