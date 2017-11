Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio wreszcie dostępna na polskim rynku. Włoski producent otworzył możliwość składania zamówień oraz ogłosił ceny. Co i za ile dostaną kierowcy nad Wisłą?

Zamontowany w Alfie Stelvio Quadrifoglio silnik V6 osiąga najlepszy w kategorii stosunek KM na litr / dziennik.pl

Sercem Stelvio Quadrifoglio jest współtworzony z Ferrari 6-cylindrowy turbobenzynowy aluminiowy silnik 2.9 l o mocy 510 KM (maksymalny moment obrotowy wynosi 600 Nm). Włoski SUV waży 1830 kg, a to oznacza to, że 1 KM ma do uciągnięcia jedynie 3,6 kg. Producent zapewnia, że auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 3,9 sekundy i potrafi rozpędzić się maksymalnie do - uwaga! - ponad 280 km/h.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio jest wyprodukowana z ultralekkich materiałów i oferuje doskonałe rozłożenie masy 50/50, najlepszą w segmencie sztywność skrętną plus wałek napędu z włókna węglowego / PAP/EPA / BOB RIHA JR

Auto może poszczycić się idealnym rozkładem masy w stosunku 50/50. O trakcję seryjnie dba napęd 4x4 Q4. Mechaniczne serce współpracuje z automatyczną, ośmiostopniową skrzynią biegów ze specjalną kalibracją, która w trybie Race umożliwia zmiany biegów w zaledwie 150 milisekund. Hamulce? Ceramiczne Brembo.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio / Alfa Romeo

Stelvio Quadrifoglio wyposażone jest w pokrętło Alfa DNA Pro z czterema trybami jazdy (w tym Race), mechanizm różnicowy Torque Vectoring, adaptacyjne zawieszenia Quadrifoglio oraz system dezaktywacji cylindrów, który pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Zatrzymanie włoskiego SUV-a powierzono hamulcom ceramicznym / Alfa Romeo

Jaki potencjał zamknięto w smukłej karoserii pokazuje niedawny wyczyn na torze Nurburgring. Stelvio Quadrifoglio pokonała ponad 20 kilometrów Nordschleife (północna pętla) w rekordowym czasie 7 minut, 51 sekund i 7 dziesiątych, poprawiając o 8 sekund "poprzednią życiówkę" w kategorii SUV-ów. (CZYTAJ WIĘCEJ>>)

Taniej niż u Niemców

W Polsce Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio kosztuje od 402 800 zł.

Dla porównania Porsche Macan Turbo z pakietem Performance 440 KM to wydatek 429 420 zł. A Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC Coupe (510 KM) pochłonie 439 tys. zł.