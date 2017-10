Eclipse Cross wjeżdża też na rynek w szczególnym dla Mitsubishi czasie. Dokładnie 100 lat temu zadebiutował pierwszy samochód tej firmy - model A, który był jednocześnie pierwszym japońskim autem produkowanym seryjnie. Dziś debiutujący SUV skupia też w sobie 80 lat doświadczeń w dziedzinie konstruowania i produkcji samochodów napędzanych na 4 koła.



- Badania pokazały, że europejscy, w tym polscy klienci, bardzo wysoko oceniają zalety nowego Mitsubishi Eclipse Cross - szczególnie sportowy design, znakomitą jakość i intuicyjną obsługę. To kluczowe, gdyż podobnie, jak to się stało podczas debiutu Mitsubishi ASX, naszym celem jest zdobycie zupełnie nowych entuzjastów marki - aż 80 proc. nabywców modelu Eclipse Cross po raz pierwszy zdecyduje się na samochód ze znaczkiem Trzech Diamentów - mówi Yasuyuki Oyama, prezes polskiego oddziału Mitsubishi Motors.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Uroda? Egzotyczna. Eclipse Cross to jedno z najlepiej wyglądających Mitsubishi ostatnich 30. lat. Nowy SUV dostał modną linię coupe. Jego urodę podbija sposób lakierowania nadwozia dający trójwymiarowy efekt głębi (kolor P26 - diamentowa czerwień). Podwójna szyba bagażnika nie tylko wygląda ciekawie - poprawia również widoczność przy cofaniu.

Mitsubishi Eclipse Cross / dziennik.pl

Wystrój wnętrza może przypaść do gustu. Deska rozdzielcza to zupełnie nowy projekt. Na kierowców czeka futurystyczny kokpit wraz ze smukłym dotykowym ekranem systemu audio i wyświetlaczem przeziernym typu Head Up. Pokładowe systemy mają też współpracować ze smartfonami. Począwszy od Eclipse Cross następne modele będą wyposażane np. w panel dotykowy touchpad. Dzięki niemu na przykład głośność systemu audio można regulować za pomocą dwóch palców przesuwanych w górę lub w dół.

Nadwozie Eclipse Cross o długości ponad 4,4 m jest szerokie na 1,8 m i wysokie na 1,7 m. Duży rozstaw osi (2670 mm) zaowocował pokaźnym rozmiarem wnętrza - swobodnie może tam podróżować 4 dorosłych ludzi.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Tylne siedzenie podzielono w proporcji 60:40 - można regulować kąt pochylenia oparć i przesuwać siedzisko. Bagażnik w zależności od ustawienia kanapy oferuje od 341 do 448 litrów pojemności. Kufer mniejszego ASX ma 419 l i spokojnie mieści wakacyjne bagaże czteroosobowej rodziny, więc Eclipse Cross również nie powinien rozczarować.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Silnik 1.5 Turbo na początek

Mitsubishi Eclipse Cross w Polsce początkowo jest oferowany z nowym benzyniakiem 1.5 turbo/163 KM (250 Nm). Auto z takim silnikiem, sześciobiegową skrzynią manualną i napędem na przód powinno do 100 km/h przyspieszać w 10,3 s. Także na elastyczność nie można powiedzieć złego słowa - zwiększenie prędkości z 60 km/h do 80 km/h ma trwać 4,5 s. Średnie spalanie producent obiecuje na poziomie 6,6 l/100 km.

Nieco lepsze osiągi zapowiada wersja 1.5 4x4 z automatem CVT - przekładnia oferuje możliwość manualnego wyboru jednego z 8 wirtualnych przełożeń w trybie Sport Mode. Mitsubishi twierdzi, że w takim aucie sprint do setki zajmie 9,8 s, a zryw z 60 do 80 km/h ledwo 4 s.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Co i za ile?

Mitsubishi Eclipse Cross w Polsce jest dostępne w 8 konfiguracjach, 5 odmianach wyposażenia i 7 kolorach nadwozia. Aż 5 z 8 wersji oferuje automatyczną, 8-biegową przekładnię CVT.

- Oprócz tak wysoko ocenianej przez nabywców stylizacji, jakości i nowoczesnego wnętrza, wszystkie wersje Mitsubishi Eclipse Cross zaoferują klientom znacznie bogatsze wyposażenie w korzystniejszej cenie, niż konkurencyjne modele - podkreśla Adam Męciński, dyrektor sprzedaży polskiego przedstawicielstwa Mitsubishi Motors.

Mitsubishi Eclipse Cross już w najtańszej wersji Inform jest wyposażone w automatyczne światła drogowe, system ograniczający skutki kolizji czołowych, układ ostrzegający o nieplanowanej zmianie pasa ruchu, tempomat ze sterowaniem w kierownicy, automatyczną klimatyzację, światła do jazdy dziennej w technologii LED, 16-calowe alufelgi, 7 poduszek bezpieczeństwa, radioodtwarzacz CD/MP3, czujnik deszczu, przyciemniane szyby, relingi dachowe i podgrzewane boczne lusterka.

Mitsubishi Eclipse Cross / dziennik.pl

Odmiana Invite Plus jest bogatsza o stację multimedialną Smartphone Display Audio, kontroler dotykowy - touchpad do sterowania systemem multimedialnym, zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem w kierownicy, podgrzewane przednie fotele, automatyczną, dwustrefową klimatyzację, 18-calowe alufelgi, bezkluczykowy system uruchamiania i dostępu do auta, kamerę cofania oraz skórzane obszycie kierownicy i dźwigni zmiany biegów.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

W wersji Intense auto wyposażono dodatkowo w przezierny wyświetlacz typu HUD (Head-up Display), podgrzewane: tylne siedzenia, kierownicę i przednią szybę; przednie i tylne czujniki parkowania, elektrycznie składane lusterka oraz elektromechaniczny hamulec postojowy (tylko CVT).

Mitsubishi Eclipse Cross / dziennik.pl

Specyfikacja Intense Plus oferuje system monitorowania martwego pola z asystentem pasa ruchu i monitorowaniem ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu, system kamer 360 stopni a także przednie reflektory (światła mijania) w technologii LED.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Na liście wyposażenia najbogatszej wersji Instyle znajduje się szklany, panoramiczny, otwierany dach, tempomat adaptacyjny, system nagłośnienia Rockford Fosgate, skórzana tapicerka siedzeń z pomarańczowymi przeszyciami oraz fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 4 płaszczyznach.

Taniej niż u konkurencji

Najtańsze Mitsubishi Eclipse Cross kosztuje od 93 990 zł.

Dla porównania za nowe Volvo XC40 trzeba zapłacić od 127 200 zł (trzycylindrowy 1.5/150 KM). Mazda CX5 - od 95 900 zł (2.0/165 KM), a Volkswagen Tiguan to wydatek 97 790 zł (1.4 TSI/125 KM).