Skoda Kodiaq Scout przed chwilą debiutowała na salonie samochodowym we Frankfurcie, a już jest dostępna w Polsce. W nowej odmianie największy czeski SUV wygląda bardziej bojowo. Nakładki na zderzaki, relingi dachowe, obudowy lusterek bocznych i ramki szyb bocznych zostały wykończone kontrastowo srebrnym lakierem. Standardem w tej wersji są także 19-calowe alufelgi w kolorze antracytowym oraz przyciemnione szyby boczne i tylne.

Dołożenie terenowej zbroi sprawiło, że Kodiaq stał się delikatnie dłuższy (9 mm) w porównaniu do zwykłego modelu i ma teraz 4706 mm. Jeśli chodzi o obszerności kabiny i wielkości bagażnika, to jeszcze nikt nie wymyślił nic lepszego w tej klasie. Na pokładzie może podróżować siedem osób, a kufer zmieści od 720 do 2065 litrów.

Pod względem wyposażenia Kodiaq Scout bazuje na wersji wyposażenia Ambition, ale wzbogacono ją o tapicerkę częściowo wykonaną z Alcantary, stalowe nakładki na pedały, oświetlenie wnętrza z funkcją wyboru jednego z dziesięciu kolorów oraz system multimedialny z ośmioma głośnikami.

Jednak to co najważniejsze w modelu Scout to bardziej wszędobylski charakter - nie przestraszy się dziur, a kiedy skończy się asfalt poradzi sobie ze wspinaczką i stromymi zjazdami. Auto jest seryjnie wyposażane w pakiet na bezdroża, tryb jazdy Offroad oraz napęd na cztery koła. Atutami w terenie ma być 194 mm prześwitu, krótkie zwisy z tyłu i z przodu.

Kąt natarcia, to maksymalny kąt przedniej części samochodu zanim nadwozie zahaczy o grunt - w przypadku Skody Kodiaq Scout wynosi 20,1 stopnia. Kąt zejścia, czyli maksymalny kąt podjazdu tyłem z powierzchni poziomej bez dotknięcia podłoża, dla czeskiego SUV-a wynosi 22,8 stopnia. Kąt rampowy z kolei, to 21,3 stopnia (maksymalny kąt trójkąta równoramiennego pomiędzy osiami, bez kontaktu podłoża z podwoziem pojazdu).

Kierowcy do wyboru mają sześć kombinacji napędowych: 1.4 TSI/150 KM ze skrzynią manualną, 1.4/TSI 150 KM z automatem DSG, 2.0 TSI/180 KM DSG, 2.0 TDI/150 KM, 2.0 TDI/150 KM DSG, 2.0 TDI/190 KM DSG.

W Polsce Skoda Kodiaq Scout kosztuje od 135 500 zł.