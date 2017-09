- To nie jest wizja odległej przyszłości, gdyż wersja produkcyjna tego samochodu trafi do salonów Hondy w Europie w 2019 roku - powiedział Takahiro Hachigo, prezes Honda Motor.

Honda Urban EV Concept jest o 100 mm krótsza od modelu Jazz. Kształtem karoserii w stylu retro przypomina fiata 127 czy nawet... zastawę. Za kierownicę wsiada się przez drzwi otwierane pod wiatr - jak w syrenie. Gniazdo ładowania osadzono na masce.

Honda Urban EV Concept / Honda

Podświetlone na niebiesko logo marki to zapowiedź nowego elementu stylistycznego w przyszłych modelach japońskiej firmy z napędem elektrycznym. Z przodu auta, pomiędzy reflektorami, mogą być wyświetlane interaktywne, wielojęzyczne wiadomości, np. pozdrowienia lub rady dla innych kierowców, a także informacje o aktualnym stanie naładowania akumulatorów.

Honda Urban EV Concept / Honda

Widoczność z miejsca kierowcy ułatwiają wąskie słupki A i szeroka szyba, która zdaje się obejmować całą przednią część samochodu. Honda Urban EV Concept może pomieścić cztery osoby na dwóch kanapach wykończonych różnymi materiałami. Przednie siedziska pokryto naturalną szarą tkaniną, natomiast oparcia siedzeń i podłokietniki ozdobiono wstawkami z drewna. Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie zamocowano na środku siedzenia.

Honda Urban EV Concept / Honda

Takie same, drewniane wykończenia zastosowano wokół wielkiej, falistej deski rozdzielczej Urban EV Concept . Jest tu tylko kolumna kierownicy, prosty zestaw przycisków i panoramiczny ekran, który wieńczy deskę i biegnie przez całą jej szerokość, rozciągając się aż po panele drzwi.

Honda Urban EV Concept / Honda

Na głównym ekranie wyświetlane są informacje o aucie, w tym o poziomie naładowania akumulatora. Ekrany na drzwiach pełnią funkcję bocznych lusterek, widać na nich obraz z zewnętrznych kamer.

Honda Urban EV Concept / Honda

Honda Urban EV Concept została wyposażona w moduł o nazwie Honda Automated Network Assistant. System ten działa jak osobisty opiekun, który uczy się od kierowcy, rozpoznając emocje kierujące jego działaniami. Na tej podstawie samochód w przyszłości samodzielnie dokona wyborów lub przedstawi podpowiedzi.

Zaprezentowany we Frankfurcie wraz z modelem Urban EV Concept, opracowany przez Hondę układ zarządzania energią - Power Manager Concept, to system oszczędzający prąd. Po podłączeniu do auta może go oddać przez przewód z powrotem do domu lub przesłać do sieci energetycznej.