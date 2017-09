Insignia GSi Sports Tourer, podobnie jak Insignia GSi Grand Sport, była szlifowana na legendarnej Północnej Pętli Nürburgring. Właśnie w górach Eifel, działa ośrodek testowy Opla, w którym inżynierowie dopracowują charakterystykę modeli o wyczynowych osiągach. Co stworzyli tym razem?



Nowe i zadziorne kombi różni się od cywilnej odmiany nie tylko ostrzejszym wyglądem - srebrnymi kłami z przodu i podwójnym wydechem. Najważniejszy sekrety kryją się pod skorupą - to zupełnie nowe podwozie oraz zaawansowane silniki.

Opel Insignia GSi Sports Tourer / Opel

Pod karoserią nowego kombi zastosowano krótsze sprężyny, które obniżyły GSi o 10 mm. A sportowo sztywniejsze amortyzatory mają ograniczyć przechyły nadwozia. Zza felg połyskują potężne hamulce Brembo z tarczami o średnicy 345 mm i czterotłoczkowymi zaciskami. Auto standardowo uzbrojono w mechatroniczne zawieszenie FlexRide. Dzięki temu kierowca może wybrać jedno z trzech ustawień: Standard, Tour lub Sport.

Opel Insignia GSi Sports Tourer / Opel

Tylko w wersji GSi dostępny jest tryb Competition aktywowany przez dwukrotne naciśniecie przycisku ESP. Wprawnym kierowcom pozwala zwiększyć nadsterowność i wyłączyć kontrolę trakcji - na przykład, aby poprawić czas okrążenia na torze. Seryjnie auto porusza się na 20-calowych felgach z oponami Michaelin Pilot Sport 4 S.

Opel Insignia GSi Sports Tourer - bagażnik oferuje pojemność od 560 do 1665 litrów / Opel

Insignia GSi Sports Tourer jest też wyposażona w niespotykany w tej klasie układ napędu 4x4 Twinster. To rozwiązanie zamiast tylnego dyferencjału korzysta z dwóch sprzęgieł. Zmyślny patent zajmuje niewiele miejsca i potrafi tak żonglować momentem obrotowym by dopędzić koło po zewnętrznej stronie zakrętu. W trakcie pokonywania ślimaka więcej niutonometrów trafia na koło po zewnętrznej stronie łuku, wymuszając obrót pojazdu wokół osi pionowej - samochód skręca z większą precyzją, jest bardziej zwinny i pilnuje trakcji.

Opel Insignia GSi Sports Tourer / Opel

Moc? Tej nie zabraknie. Insignia GSi Sports Tourer będzie dostępna z dwoma silnikami do wyboru. Dwulitrowy diesel BiTurbo produkuje 210 KM i imponujący moment obrotowy 480 Nm (spalanie w cyklu mieszanym 7,3 l/100 km). Tak uzbrojone auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 s i rozpędza się do maksymalnie 231 km/h.

Opel Insignia GSi Sports Tourer / Opel

Alternatywą jest dwulitrowa 260-konna turbodoładowana jednostka benzynowa (maksymalny moment obrotowy 400 Nm w przedziale od 2500 do 4000 obr./min). W tej konfiguracji Insignia GSi Sports Tourer przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 245 km/h.

Oba silniki współpracują z ośmiobiegowym automatem.

Opel insignia GSi / Opel

W środku na kierowcę czeka sportowy wystrój z czarną podsufitką i kubełkowe fotele z atestem AGR (Akcji na rzecz Zdrowych Pleców). Podobnie jak w zwykłej insignii mogą mieć wentylację, ogrzewanie i funkcję masażu oraz regulację bocznych segmentów.

Opel Insignia GSi Sports Tourer, podobnie jak GSi Grand Sport, zadebiutuje w czasie salonu samochodowego we Frankfurcie.

