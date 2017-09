Ford gruntownie zmodernizował model EcoSport. Poza poprawkami stylistycznymi inżynierowie mocniej zagłębili się pod maskę oraz podrasowali układ jezdny.

W efekcie najmniejszy i najtańszy SUV tego producenta po raz pierwszy będzie wyposażony w system napędu 4x4 Ford Intelligent All Wheel Drive. Jak to działa? Komputer bada przyczepność kół do nawierzchni drogi i może zmienić rozkład momentu na osie do 50/50 na przednie i tylne koła w ciągu mniej niż 20 milisekund - to ponoć dwadzieścia razy szybciej, niż trwa mrugnięcie oka.

Ford EcoSport / Ford

Rozwiązanie będzie oferowane w połączeniu z zupełnie nowym silnikiem wysokoprężnym EcoBlue o pojemności 1.5 TDCi współpracującym z sześciobiegową manualną skrzynią. Kierowca dostanie do dyspozycji 125 KM mocy i 300 Nm momentu obrotowego. Auto ma być nie tylko dynamiczne ale i oszczędne - powinno średnio zużywać do 4,5 l/100 km.

Producent wprowadzi też usportowioną wersja, którą stworzono inspirując się pojazdami ze stajni Ford Performance: EcoSport ST Line / Ford

Producent przewidział też słabszego diesla 1.5/100 KM w połączeniu z napędem na przednie koła i sześciobiegową manualną przekładnią.

Jako alternatywę Ford proponuje benzynowy silnik EcoBoost 1.0 w wersjach 125 KM, 140 KM, a od połowy 2018 również 100 KM mocy, z sześciobiegową manualną skrzynią biegów (przypominamy, że ta jednostka zwyciężyła kilka razy w konkursie "International Engine of the Year" - na najlepszy silnik świata) . Wersja 125 KM dostępna będzie również z sześciobiegową przekładnią automatyczną ze sterowaniem łopatkami na kolumnie kierownicy.

Ford EcoSport / Ford

Nowy EcoSport zostanie też wyposażony w rozwiązania wspomagające kierowcę, w tym w system łączności SYNC 3, tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości oraz w tylną kamerę cofania.

System komunikacyjny i rozrywkowy SYNC 3 montowany na pokładzie małego SUV-a jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Można nim sterować przez 8-calowy kolorowy ekran dotykowy. System dostępny jest także z 6,5-calowym monitorem. 4,2-calowy kolorowy ekran oferowany jest wraz z łączem Bluetooth i dwoma wejściami USB. Nowy system dźwiękowy B&O PLAY wyposażono w dziesięć głośników, w tym subwoofer znajdujący się w bagażniku i głośnik średniotonowy umieszczony pośrodku deski rozdzielczej.

W nowym modelu dostępne są automatyczne reflektory i wycieraczki z czujnikiem deszczu / Ford

Odmłodzony EcoSport na rynki europejskie będzie powstawał w zakładach Forda w Craiova, w Rumunii, gdzie w przygotowanie jego produkcji zainwestowano 200 mln euro. A do salonów trafi jeszcze w 2017 roku.

Ford EcoSport / Ford

- Ford sprzedał w Europie 150 tys. kompaktowych SUV EcoSport od wprowadzenia modelu na tutejsze rynki w 2014 roku, a sprzedaż w ubiegłym roku wzrosła o 40 procent - przypomina Steven Armstrong, wiceprezes grupy i prezes działu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w Ford Motor Company. - Nowy Ford EcoSport oferuje klientom jeszcze więcej stylu, komfortu, możliwości i swobody wyboru, łącząc wytrzymałość i funkcjonalność SUV z praktycznością samochodu miejskiego - ocenił.

Na europejskim rynku segment pojazdów SUV rośnie najszybciej. Rejestracje SUV wzrosły o ponad 21 procent w ujęciu rok do roku, stanowiąc ponad jedną czwartą wszystkich rejestracji nowych aut osobowych w 2016 roku. W ubiegłym roku sprzedaż modeli SUV Forda w Europie wzrosła o ponad 30 procent.

Ford EcoSport / Ford