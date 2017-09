Kia KED-12 już na pierwszy rzut oka wygląda jak milion dolarów. Projektanci zapowiadają, że właśnie tak będzie wyglądać nowa generacja modelu pro_cee’d. A to oznacza zmianę koncepcji karoserii - obecnie ten samochód występuje jako trzydrzwiowy hatchback. W myśl planów na przyszłość pro_cee’d dostanie nadwozie typu "shooting break".

Pierwotnie terminem "break" (albo "brake") określano powozy używane do okiełznania dzikich koni. Te same powozy służyły później do wypraw na polowania i przewozu broni, stąd przydomek "shooting brake" lub "shooting break". Samochody z nadwoziami typu "shooting brake" - połączenie dwudrzwiowego, luksusowego coupe z funkcjonalnym kombi - popularne były w latach 60. i 70. w Wielkiej Brytanii.

Kia KED-12 zapowiada pro_cee’d nowej generacji / KIA

Czy to oznacza, że z oferty zniknie odmiana 3d? Wiele wskazuje na, to że Kia planuje postawić na praktyczniejsze i modne obecnie kształty. W ocenie twórców koncepcyjna kia pro_cee'd to hatchback, jakiego jeszcze nie było. Zwraca uwagę niskim zawieszeniem, smukłą sportową linią, odważnym wyglądem i wyważonymi proporcjami. Jednak powabny design to nie wszystko. Firma obiecuje też wyrafinowane wnętrze oraz zaskakujące osiągi.

Kia pro_cee'd GT / KIA

Kia KED-12 została stworzona w europejskim centrum projektowym koreańskiej marki we Frankfurcie. Warto wiedzieć, że smukły szklany biurowiec Kia mieści się zaledwie 500 metrów od hal targowych, gdzie najnowszy model zostanie odsłonięty już 12 września w czasie salonu samochodowego.

Produkcyjnej wersji nowej generacji kii cee'd można spodziewać się w 2018 roku.