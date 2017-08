Volkswagen T-Roc to najnowszy i najmniejszy SUV niemieckiej marki. To także czwarty przedstawiciel tego gatunku obok Tiguana, Touarega i modelu Atlas (rynek USA). Producent liczy, że nowicjusz przyniesie mu jeszcze więcej pieniędzy do skarbca, w dodatku z najróżniejszych zakątków świata.

- Obecnie prawie 80 procent kompaktowych SUV-ów sprzedaje się na rynkach europejskim i chińskim. Tego typu auta są coraz częściej wybierane również przez klientów w Brazylii, Indiach, Rosji i w Stanach Zjednoczonych. Z naszych analiz wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat roczna sprzedaż kompaktowych SUV-ów na świecie wzrośnie z 6,4 mln egzemplarzy do około 10,6 mln sztuk - powiedział Jürgen Stackmann, członek zarządu Volkswagena, odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i serwis.

T-Roc to najmniejszy, czwarty SUV w ofercie Volkswagena - obok Tiguana, Touarega i modelu Atlas / Volkswagen

Poważnym argumentem przemawiającym za nowością niemieckiej marki może być design. T-Roc to najlepszy przykład auta stworzonego w myśl nowej stylistyki Volkswagena. Przód auta zdominowała szeroka osłona chłodnicy połączona srebrną listwą z podwójnymi reflektorami. Wkomponowane niżej światła LED do jazdy dziennej mają kształt ramek.

Projektantom można też pogratulować wyczucia proporcji - samochód wpada w oko. Spora w tym zasługa dużego rozstawu osi, który liczy 2603 mm i bardzo krótkich zwisów: przedni ma 831 mm, a tylny - jedynie 800 mm. Jeśli chodzi o wymiary to T-Roc ma 4234 mm długości (delikatnie krótszy od Golfa), 1819 mm szerokości i 1573 mm wysokości.

Pokaźny rozstaw osi przełożył się na przestronną kabinę - producent twierdzi, że jest tam wystarczająco miejsca dla 5 pasażerów. Na przednich fotelach siedzi się wysoko jak na SUV-a przystało - przynajmniej 572 mm nad ziemią. Z tyłu kanapę zaprojektowano nieco wyżej dla lepszych widoków - siedzisko znajduje się 618 mm nad ziemią.

Nowy SUV Volkswagena powinien sprawdzić się jako samochód na rodzinne wypady wakacyjne. Pojemność bagażnika liczona do górnej krawędzi oparcia kanapy wynosi 445 l, a po jego złożeniu wzrasta do 1290 litrów. Ponoć tak dużego kufra w tej klasie jeszcze nikt nie wymyślił.

Technicznie T-Roc bazuje na nowej platformie A0 MQB, którą wykorzystuje nowy Volkswagen Polo czy Seat Arona / Volkswagen

T-Roc, podobnie jak Tiguan, Golf czy Passat będzie dostępny z wirtualnymi zegarami oraz systemem multimedialnym z 8-calowym, pokrytym szkłem ekranem dotykowym.

Długa lista układów wspierających kierowcę (aż 13 pozycji) obejmuje m.in.: system monitorowania przestrzeni przed autem z funkcją rozpoznawania pieszych i automatycznym hamowaniem w mieście, układ utrzymujący auto w pasie ruchu, system automatycznego hamowania po kolizji, aktywny tempomat działający w zakresie prędkości od 0 do 210 km/h (dla modeli z przekładnią DSG) i od 30 do 210 km/h (dla modeli z przekładnią manualną), system rozpoznawania znaków drogowych i asystenta jazdy w korku.

Silniki? T-Roc będzie oferowany wyłącznie z konstrukcjami turbodoładowanymi - trzema benzynowymi i trzema wysokoprężnymi. Podstawowa jednostka benzynowa 1.0 TSI ma trzy cylindry i gwarantuje 115 KM mocy (200 Nm).

Ciekawą propozycją jest silnik 1.5 TSI generujący 150 KM (250 Nm). W jednostce przewidziano funkcję wyłączania cylindrów (Active Cylinder Technology). Napęd ma płynnie i niezauważalnie przechodzić z 2- do 4-cylindrowego trybu pracy i odwrotnie.

Topowym benzynowym sercem jest 2.0 TSI o mocy 190 KM i momencie 320 Nm.

Podstawowy turbodiesel to konstrukcja 1.6 TDI o mocy 115 KM i 250 Nm. Większy i silniejszy 2.0 TDI może być w wersji 150 KM i 340 Nm lub 190 KM i 400 Nm.

Najsłabsze jednostki napędowe będą oferowane w połączeniu z napędem na przednie koła i z mechaniczną, 6-biegową przekładnią.

W wypadku silników o mocy 150 KM będzie można zażyczyć napęd na cztery koła oraz 7-stopniową dwusprzęgłową przekładnię DSG. Obydwie jednostki napędowe o mocy 190 KM standardowo występują z napędem 4Motion i automatem DSG.

Nowy Volkswagen T-Roc światową premierę będzie świętować podczas wrześniowego salonu samochodowego we Frankfurcie. To będzie najtańszy SUV w ofercie niemieckiej marki nad Wisłą.

- Przedsprzedaż nowego SUV-a Volkswagena rozpocznie się w Polsce na początku października 2017 roku - powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder, kierownik do spraw PR Volkswagena.

