Opel insignia country tourer występuje tylko w wersji kombi uzbrojonej w czarne panele ochronne wokół całej karoserii oraz srebrne osłony przedniej i tylnej części podwozia.

Do jazdy po wykrotach i bardziej zdegradowanych, dziurawych bocznych szosach ma zachęcać 20 milimetrów dodatkowego prześwitu oraz niespotykany w tej klasie układ 4x4 Twinster, który zamiast tylnego dyferencjału korzysta z dwóch sprzęgieł. Zmyślne rozwiązanie zajmuje niewiele miejsca i potrafi tak żonglować momentem obrotowym by dopędzić koło po zewnętrznej stronie zakrętu. W trakcie pokonywania ślimaka więcej niutonometrów trafia na koło po zewnętrznej stronie łuku, wymuszając obrót pojazdu wokół osi pionowej - samochód skręca z większą precyzją, jest bardziej zwinny i pilnuje trakcji.

Opel insignia country tourer / Opel

Bagażnik zwiększył się o 130 l w porównaniu do starego modelu - teraz komora zmieści do 1665 litrów. Praktyczność podnosi możliwość złożenia tylnej kanapy w proporcji 40/20/40 - wystarczy wcisnąć guzik na ścianie ładowni. Pakowanie ułatwi automatyczna klapa, która unosi się po machnięciu stopą pod zderzakiem (sylwetka pojazdu wyświetlana na podłożu wskazuje miejsce, w którym należy to zrobić). Powtórzenie tego ruchu spowoduje zamknięcie kufra. Standardowe relingi można obciążyć dodatkowymi 100 kg bagażu.

Opel insignia country tourer / Opel

Poza tym uterenowiona insignia rozpieszcza gadżetami identycznie jak limuzyna czy kombi. Większość poleceń dla systemów pokładowych można wydawać przez pokaźny ekran dotykowy. Fotele z certyfikatem AGR (akcji na rzecz zdrowych pleców) mają duży zakres regulacji i kosztują 2500 zł.

Przewidziano też adaptacyjne reflektory matrycowe IntelliLUX LED. Klosze kryją 32 segmenty diod - to dwa razy więcej niż w Astrze. Podwojenie liczby zwiększyło zasięg strumienia światła i jego precyzję. Poprawiono też doświetlanie zakrętów. Jak to działa? Bez wdawania się w techniczne zawiłości - elektronika tak steruje "długimi" by zaciemniać pola, w których znajdują się auta jadące przed nami lub z przeciwka. W praktyce można podróżować nocą z widocznością do 400 m a rozwiązanie doświetla pobocze lub sąsiedni pas ruchu bez oślepiania innych kierowców.

Opel insignia country tourer / Opel

Samochód jest też wyposażony w wyświetlacz projekcyjny (head up), system kamer 360°, adaptacyjny tempomat z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego, asystenta pasa ruchu z automatyczną korektą toru jazdy oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu.

Silniki i ceny

Moc? Najtańszą odmianę napędza benzynowy silnik 1.5 Turbo/140 KM zestawiony z sześciobiegową skrzynią ręczną (cena od 128 500 zł). Silniejsza 165-konna odmiana (od 132 500 zł) tej jednostki zamiast przekładni manualnej po dopłacie 6 tys. zł dostanie automat sześciostopniowy (spalanie 6,5-6,4 l/100 km w cyklu mieszanym). Topowe serce 2.0 Turbo/260 KM (8,9 l/100 km w cyklu mieszanym) jest łączone z ośmiostopniową przekładnią automatyczną i napędem Twinster na wszystkie koła - takie auto wyceniono na 165 tys. zł.

Alternatywą dla wersji benzynowych jest dwulitrowy silnik wysokoprężny o mocy 170 KM zestawiony z napędem na przednie koła (od 150 800 zł) i sześciobiegową przekładnią manualną lub ośmiostopniowym automatem (od 160 300 zł). 170-konny turbodiesel ze skrzynią ręczną jest też dostępny z napędem na wszystkie koła Twister - dopłata 7 tys. zł. W najbliższej przyszłości pojawi się jeszcze mocniejszy silnik wysokoprężny 2.0 CDTI/210 KM z napędem 4x4 i ośmiobiegowym automatem (od 174 500 zł).

Opel insignia country tourer / Opel

Standardowe wyposażenie obejmuje wspomaganie ruszania pod górę, przednią kamerę Opel Eye wraz z alarmem przedkolizyjnym, wykrywaniem pieszych oraz układem automatycznego hamowania awaryjnego w mieście, a także system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, asystenta pasa ruchu z automatyczną korektą toru jazdy, wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego, asystenta świateł długich oraz automatyczne światła mijania z funkcją wykrywania tunelu. W większości wersji silnikowych standardowo Opel oferuje także adaptacyjny układ jezdny FlexRide.

Na pokładzie jest też dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, system bezkluczykowego otwierania samochodu i uruchamiania silnika oraz fotele z wielostopniową regulacją. O rozrywkę zadba radio R 4.0 IntelliLink współpracujące z interfejsami Apple CarPlay i Android Auto. W standardzie jest również osobisty opiekun kierowcy Opel OnStar oferujący m.in. usługi takie jak rezerwacja hotelu czy wyszukiwanie miejsca parkingowego.

Opel insignia country tourer oficjalnie zadebiutuje w połowie września na salonie samochodowym we Frankfurcie. Auto będzie tańszym odpowiednikiem dla Audi rodziny allroad.

Opel Exclusive na rynku

Razem z debiutem nowej insignii country tourer niemiecki producent uruchamia program Opel Exclusive - dostępny zarówno w Insignii Grand Sport, jak i w Sports Tourer. Dzięki temu auto będzie można mieć w kolorze jakim tylko przyjdzie do głowy. Początkowo standardowe portfolio kolorów zostanie rozszerzone o 15 dodatkowych odcieni, a wkrótce Opel zaoferuje nieograniczoną paletę barw.

Insignia à la Opel Exclusive / Opel

A po zafundowaniu lakieru z listy Exclusive można jeszcze dołożyć nowy pakiet High Gloss Black, który dodaje sportowej zadziorności. Zestaw obejmuje wykończone na czarno osłonę chłodnicy i listwy wokół szyb oraz lusterka zewnętrzne. Warto też zajrzeć do poszerzonego katalogu obręczy kół.

Insignia à la Opel Exclusive / Opel

Niebawem producent wprowadzi tez kolejne opcje: wybór wersji skórzanej tapicerki oraz stylistycznych elementów wyposażenia wnętrza. Co ciekawe, każdy opel insignia zamówiony w wersji Exclusive będzie seryjnie wyposażony w system Navi 900 IntelliLink z ośmiocalowym ekranem dotykowym, pochłaniające ciepło szyby Solar Protect oraz adaptacyjne reflektory matrycowe IntelliLux LED.