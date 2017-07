Fiesta to najlepiej sprzedający się model Forda w Europie. Notowano też przypadki, kiedy była numerem jeden w ogólnej klasyfikacji pozbawiając korony volkswagena golfa. Teraz na rynek wyjeżdża zupełnie nowa generacja fiesty. W Polsce można już zamawiać ten samochód. Co i za ile dostają kierowcy nad Wisłą?

Ford fiesta / Ford

Ford fiesta nowej generacji kształtem przypomina poprzedniczkę. Jednak proporcje sprawiają, że wygląda na większą i wyższą od wcześniejszej generacji. Następca prezentuje się też bardziej dynamicznie. W oko wpada szczególnie w wersji ST-Line z dodatkowymi spoilerami i ostrzej wyciętymi zderzakami. Może trochę żal, że Ford zrezygnował z pionowych tylnych świateł, ale ogólnie auto ma prawo się podobać. Spośród dostępnych modeli tej klasy będzie jednym z najciekawszych.

Ford fiesta nowej generacji występuje w czterech wariantach: jako stylowa odmiana Titanium, inspirowana modelami o sportowych parametrach ST-Line, ekskluzywna Vignale oraz jako crossover Active.

Ford fiesta / Ford

Prawdziwą rewolucję Ford zafundował kierowcom w środku. Karoseria skrywa zupełnie nowe wnętrze, w którym centralne miejsce zajmuje 8-calowy ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości reagujący na zbliżenie palca. Dzięki temu można było zrezygnować z wielu przycisków - jest ich o 50 proc. mniej niż w poprzedniku. Na pokładzie nie zabrakło układu komunikacyjno-rozrywkowego SYNC 3.

Ford fiesta / Ford

Pośród wielu funkcji wspierających kierowcę fiesty można znaleźć układ czujników i kamer zdolnych do monitorowania trasy do 130 metrów przed autem (więcej niż długość boiska do piłki nożnej) - to udoskonalony system wykrywania pieszych, który po raz pierwszy może zapobiegać kolizjom w nocy. Na pokładzie jest też pierwszy system Forda Active Park Assist, który może korzystać z układu hamulcowego, aby zapobiec kolizjom podczas parkowania z wykorzystaniem tego autonomicznego systemu.

Ford fiesta / Ford

Nowa fiesta jest też pierwszym modele Forda, którego można sobie zażyczyć z audio klasy premium Bang & Olufsen PLAY. System z 10 głośnikami jest wyposażony w dziewięciokanałowy wzmacniacz i centralny głośnik, montowany na desce rozdzielczej oraz głośnik niskotonowy z membraną o średnicy 200 mm ukryty w bagażniku. Opcjonalny system dźwięku przestrzennego ma zapewniać efekt 360 stopni, porównywalny z tym, czego można doświadczyć na sali koncertowej (podobne rozwiązanie stosuje Audi np. w modelu Q7).

Ford fiesta / Ford

Producent podkreśla, że na swoje wynagrodzenie uczciwie zapracowali spece od wyciszenia wnętrza. W efekcie fiesta ma gwarantować dziś najlepsze w swojej klasie parametry akustyczne - poziom hałasu wewnątrz przy prędkości 100 km/h, obniżono o 7-proc. w stosunku do poprzedniej generacji. O komfort jazdy zadbają też wycieraczki czyszczące o 13 proc. większą powierzchnię szyby. Zaś do zamknięcia drzwi potrzeba o 20 proc. mniej siły. Przekonstruowano również otwór wlewu, by zmniejszyć ryzyko rozlania paliwa.

Ford fiesta / Ford

Siedzenia nowej fiesty pozostaną wygodne przez cały okres użytkowania samochodu - twierdzi producent. Skąd ta pewność? Ponoć robot symulujący tylną część ciała człowieka usiadł na nich 25 tys. razy, aby sprawdzić ich trwałość. Boczki siedzeń przechodzą 60 tys. cykli testowych, aby zapewnić im odporność na zużycie, zaś tapicerka siedzeń jest sprawdzana pod kątem rozciągliwości i wygody nawet po 24 godzinach spędzonych w temperaturze minus 30 stopni Celsjusza.

Bagażnik mieści od 292 l do 1093 l po złożeniu oparć kanapy. Szerszy otwór fiesty pakowanie. A pośród różnych skrytek znajdziemy m.in. o 20-proc. większy schowek główny przed pasażerem oraz 1-litrowy pojemnik na środkowej konsoli. Tylne drzwi mogą przechowywać butelki o pojemności do 0,6 litra / Ford

Benzynowe 1.0 i 1.1 oraz turbodiesel o dwóch poziomach mocy

Podstawowa jednostka benzynowa 1.1 to moc 70 lub 85 KM. Silnik współpracuje z nową pięciobiegową skrzynią i ma średnio zużywać ok. 4,4 l/100 km. Dotychczasowa konstrukcja 1.25 l znika z oferty.

Turbodoładowany, trzycylindrowy silnik 1.0 EcoBoost to trzy warianty mocy: 100 km, 125 KM i 140 KM. Do tej jednostki przewidziano sześciobiegową manualną skrzynię o zredukowanych oporach tarcia. W ocenie Forda kierowca może oczekiwać spalania na poziomie 4,3 l/100 km. Opcją jest sześciobiegowa automatyczna skrzynia dla wersji 100 KM, z łopatkami przy kierownicy.

Ford chwali się, że skórzane koło kierownicy nowej fiesty zostało przetestowane przez inżynierów m.in. w taki sposób, aby nie pozostawały na nim uszkodzenia i ślady powstałe wskutek kontaktu z kremem do opalania z rąk kierowcy. A była to tylko jedna z substancji, które wykorzystano w fazie testowania wnętrza / Ford

Turbodiesel 1.5 TDCi to moc 85 KM lub 120 KM. Topowa odmiana to pierwszy silnik wysokoprężny o wysokich mocach, jaki kiedykolwiek oferowano dla fiesty. Jednostka ma zadowalać 4,3 l ON na 100 km.

Silnik w wersji o mocy 85 KM, o 10 KM wyższej niż w poprzedniej generacji powinien spalać 3,2 l/100 km. Obie odmiany turbodiesla współpracują z sześciobiegową przekładnią manualną.

Ford fiesta / Ford

Rewolucja w 2018

Nowa fiesta będzie pierwszym modelem Forda napędzanym trzycylindrowym silnikiem 1.0 EcoBoost, w którym jeden z cylindrów jest odłączany. To pionierskie rozwiązanie w konstrukcji tego rodzaju jednostek napędowych.

Ford fiesta / Ford

Silnik 1.0 EcoBoost jest pierwszym seryjnym 3-cylindrowym silnikiem świata, w którym zastosowano dezaktywację cylindra. Opracowany przez Forda system jest w stanie wyłączyć lub ponownie włączyć do pracy jeden z cylindrów w czasie 14 milisekund - czyli 20 razy szybciej, niż trwa mrugnięcie powieką oka. Konstruktorzy twierdzą, że w połączeniu z rozwiązaniami przeciwdziałającymi wibracjom, dezaktywacja cylindra będzie niezauważalna dla kierowców, jeśli chodzi o działanie i osiągi silnika. Zużycie paliwa ma zmniejszyć się o 6 proc. Nowa jednostka napędowa pod maską fiesty zadebiutuje w 2018.

Fiesta Active crossover - pierwsza z nowej linii pojazdów "dla aktywnych", które mają zasilić gamę Forda w nadchodzących latach - a także nowa fiesta ST o mocy 200 KM, w sprzedaży pojawią się w 2018 roku / Ford

Ile kosztuje nowy ford fiesta?

Najtańsza fiesta kosztuje od 44 900 zł - to wariant trzydrzwiowy napędzany 70-konnym silnikiem 1.1 w wersji wyposażenia Trend (odmiana 5-drzwiowa jest droższa o 1000 zł). Auto wyposażono w 15-calowe felgi stalowe, lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane, centralny zamek z pilotem, regulowaną dwupłaszczyznowo kierownicę, komputer pokładowy i automatyczne światła. Ford do tej odmiany gratis dodaje pakiet Cool&Sound, który obejmuje klimatyzację i radio z 4,2-calowym wyświetlaczem, 6 głośnikami, Bluetooth i 2 wejściami USB.

Następny wariant to SYNC Edition (od 47 000 zł) bogatszy m.in. system SYNC3 z 6,5-calowym ekranem dotykowym, czujniki parkowani z tyłu i światła przeciwmgielne doświetlające zakręty.

Ford fiesta / Ford

Drapieżny stylistycznie poziom ST-Line (od 57 750 zł) to m.in. 17-calowe alufelgi, obniżone sportowe zawieszenie, ostrzej wyglądające zderzaki i głębiej profilowane fotele. Taka fiesta jest dostępna z najmocniejszymi silnikami, czyli 1.0 EcoBoost/140 KM lub 1.5 TDCi/120 KM.

Ford fiesta titanium kosztuje od 52 150 zł. Takie auto jest wyposażone w 16-calowe alufelgi, sportowe fotele, kierownicę skórzaną, podłokietnik ze schowkiem oraz gniazdami USB i 12V, diodowe światła do jazdy dziennej oraz diody LED w tylnych lampach i w oświetleniu wnętrza.

Ford fiesta Vignale - skórzane siedzenia mają być odporne na plamy po kawie, błoto, a nawet barwnik z nowych dżinsów / Ford

Jednak najdroższą w całej gamie wersja Vignale, która ma oferować kierowcom poczucie jazdy samochodem premium. Auto kosztuje od 66 850 zł i występuje tylko z najmocniejszymi silnikami (1.0 EcoBoost/140 KM lub 1.5 TDCi/120 KM). W wyposażeniu fiesty Vignale producent przewidział system SYNC3 z 8-calowym ekranem, skórzaną tapicerkę na desce rozdzielczej, automatyczną klimatyzację, czujnik deszczu, cztery elektrycznie opuszczane szyby i chromowane dodatki dekoracyjne. Nadkola wypełniają 17-calowe koła Vignale, a przód zdobi połyskująca atrapa chłodnicy.

Czy ktoś kupi sobie taką luksusową fiestę? Ford jest spokojny i twierdzi, że jego najlepiej wyposażone modele stanowiły w 2016 roku aż 59 proc. sprzedaży. Zaś w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2017 r. odnotowano nawet trend wzrostowy - udział zwiększył się do 65 proc.