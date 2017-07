Nissan qashqai z nową twarzą i lepszym wyposażeniem debiutuje w Polsce. Japoński producent podkreśla, że zabiegi odmładzające wprowadzono po wybadaniu oczekiwań 2,3 mln kierowców.

W efekcie na pierwszy ogień trafiła karoseria. Przód dostał najnowszą wersję kraty wlotu powietrza z charakterystycznym motywem litery V. Ostrzejsze stało się także spojrzenie - pod zmienionymi kloszami wbudowano przeprojektowany LED-owy bumerang świateł do jazdy dziennej. Istotną innowacją jest adaptacyjny układ oświetlenia - podniesie bezpieczeństwo jazdy nocą.

Nissan qashqai / Nissan

Z tyłu nowego qashqaia można poznać po motywie bumerangu rozciągniętym na cały klosz i podkreślonym trójwymiarową soczewką. Do palety lakierów dołączyły dwa nowe - żywy błękit, który można zobaczyć na zdjęciach oraz kasztanowy brąz.

Nissan qashqai to od 10 lat najlepiej sprzedający się crossover w Europie. Od premiery pierwszej generacji w 2007 sprzedano już ponad 2,8 mln tych aut.

Nóż chirurga zbłądził także do kabiny. Nissan zafundował tu materiały lepszej jakości. Absolutną nowością jest najwyższa wersja wyposażenia tekna+ z nowymi fotelami pokrytymi tapicerką z miękkiej skóry nappa, wykończonej trójwymiarowym pikowaniem na środku siedziska i oparcia.

Nissan qashqai / Nissan

Wprowadzono spłaszczoną w dolnej części wielofunkcyjną kierownicę z chromowanymi detalami. Układ multimedialny NissanConnect z tunerem radia cyfrowego DAB i nawigacją satelitarną stał się łatwiejszy w obsłudze. Na listę płatnych dodatków wskoczył siedmiogłośnikowy system audio marki BOSE.

Zmodyfikowano zawieszenie, amortyzatory i układ kierowniczy. A spece od wyciszenia wytropili niedoskonałości - nowe materiały dźwiękochłonne i grubsza tylna szyba powinny ograniczyć hałas wpadający do kabiny z zewnątrz i komory silnika.

Nissan qashqai / Nissan

System hamowania awaryjnego wzbogacił się o funkcję rozpoznawania pieszych. Po raz pierwszy dostępny będzie system wykrywania ruchu za pojazdem, który ogranicza ryzyko kolizji przy małej prędkości, na przykład w trakcie cofania na parkingu. W ofercie pozostaje rozpoznawanie znaków drogowych, ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy, inteligentny asystent parkowania, inteligentny system kamer 360°, ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu i ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.

Nissan qashqai / Nissan

Nowy qashqai będzie dostępny z systemem autonomicznej jazdy ProPILOT, który steruje układem kierowniczym, przyspieszeniem i hamulcami w czasie jazdy jednym pasem autostrady. Jak działa to rozwiązanie?

Nissan podkreśla, że jest pierwszym japońskim producentem samochodów, który umożliwia w pełni automatyczne sterowanie układem kierowniczym, przyspieszaniem i hamowaniem, a tym samym ogranicza zmęczenie jazdą w intensywnym ruchu na autostradzie.

Dzięki technologii przetwarzania obrazu system ProPILOT rozpoznaje i interpretuje sytuacje na drodze i manewry innych pojazdów. Sterowanie układem kierowniczym naśladuje naturalny styl jazdy. Kierowca za pomocą przycisku może w każdej chwili aktywować lub wyłączyć system.

Sprzedaż Nissana Qashqai pierwszej generacji rozpoczęła się w 2007 roku. Nowa wersja jest gruntowną modernizacją modelu drugiej generacji, obecnego na rynku od 2014 roku / Nissan

Sterowanie przyspieszaniem, hamowaniem i układem kierowniczym odbywa się na podstawie informacji uzyskiwanych z jednoobiektywowej kamery i oprogramowania do przetwarzania obrazu. ProPILOT interpretuje trójwymiarowy obraz obejmujący zarówno pojazdy poprzedzające, jak i poziome oznakowanie na jezdni.

Po aktywacji komputer automatycznie kontroluje odległość od samochodu poprzedzającego, z uwzględnieniem prędkości zaprogramowanej przez kierowcę (zazwyczaj w przedziale od 30 do 100 km/h). System utrzymuje także samochód pośrodku pasa ruchu, odczytując oznakowanie poziome i dokonując korekty toru jazdy nawet na łukach drogi.

Jeżeli pojazd poprzedzający zatrzymuje się system ProPILOT automatycznie uruchamia hamulce, aż do zatrzymania samochodu. Po zatrzymaniu pojazd nie ruszy z miejsca nawet jeżeli kierowca zdejmie stopę z pedału hamulca. By ruszyć wystarczy znów go włączyć lub lekko nacisnąć gaz.

Pojawienia się drugiej generacji systemu ProPILOT można oczekiwać w 2018 roku. ProPILOT 2.0 ma umożliwić automatyczną zmianę pasa ruchu na autostradzie. Kolejnym etapem będzie ProPILOT 3.0, który od 2020 roku umożliwi autonomiczną jazdę w mieście i pokonywanie skrzyżowań.

Wszystkie okna można otworzyć lub zamknąć jednocześnie przyciskiem na pilocie centralnego zamka - na przykład żeby szybko schłodzić wnętrze w upalny dzień / Nissan

Kierowcy mają do wyboru dwa silniki benzynowe: 1.2 DIG-T/115 KM i 1.6 DIG-T/163 KM oraz dwa wysokoprężne: 1.5 dCi/110 KM i 1.6 dCi/130 KM. Zamiast sześciobiegowej skrzyni manualnej można mieć automat Xtronic. Napęd trafia na przód lub obie osie. Producent twierdzi, że silnik Diesela 1.5/110 KM jest najbardziej ekonomiczny w swoim segmencie (3,8 l/100 km).

Pogrubiony wieniec nowej kierownicy (z 34 do 37,5 mm) zapewnia wygodniejszy i pewniejszy chwyt / Nissan

W podstawowej wersji Visia wyposażenie modelu obejmuje między innymi 6 poduszek powietrznych, system wspomagania ruszania pod górę z funkcją Auto Hold (w wersjach z manualną skrzynią biegów), tempomat i ogranicznik prędkości, światła do jazdy dziennej w technologii LED, zdalnie sterowane elektryczne szyby z funkcją auto, lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie, manualną klimatyzację, system audio z 4 głośnikami, złączem USB i Bluetooth oraz system Stop/Start. Najtańszy nowy nissan qashqai jest napędzany benzynowym 1.2 DIG-T/115 KM - auto kosztuje od 79 750 zł.

Nowy Nissan Qashqai oferowany jest w 11 kolorach nadwozia, w tym 2 nowych: niebieskim oraz kasztanowym brązie / Nissan

Bogatsze wyposażenie poziomu Acenta obejmuje dwustrefową, automatyczną klimatyzację, automatycznie składane lusterka, przednie lampy przeciwmgłowe, przednie i tylne czujniki parkowania, system audio z 6 głośnikami oraz 17-calowe alufelgi. Cena tej wersji startuje od 87 850 zł.

Nissan qashqai / Nissan

W wersji N-Connecta, której ceny rozpoczynają się od 98 450 zł, wyposażenie poszerzono między innymi o system kamer 360°, system inteligentnego kluczyka, pakiet bezpieczeństwa, 18-calowe alufelgi, relingi dachowe, multimedialny system NissanConnect, antenę w kształcie płetwy rekina oraz nowe, jednobryłowe fotele przednie.

Tekna w standardzie oferuje z kolei 19-calowe alufelgi, adaptacyjne reflektory w technologii Full LED z funkcją doświetlania zakrętów, pakiet bezpieczeństwa Safety Shield Plus (ostrzeganie o pojeździe w martwym polu, ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy, inteligentny asystent parkowania, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu), podgrzewane przednie siedzenia oraz nowe, jednobryłowe fotele przednie częściowo pokryte skórą (fotel kierowcy dodatkowo sterowany elektrycznie). Za tak wyposażonego nissana qashqai z benzynowym silnikiem 1.2 DIG-T/115 KM trzeba zapłacić od 107 450 zł.

Nissan qashqai / Nissan

Nowa i topowa Tekna+ kosztuje od 118 850 zł. W tym aucie zarówno przednie fotele, jak i tylna kanapa zostały pokryte skórą Nappa (do wyboru w czarnym lub śliwkowym kolorze) z pikowaniem 3D. Przednie fotele są elektrycznie regulowane, a kierowcy - dodatkowo z pamięcią ustawienia. Nowością jest także 8-głośnikowy system BOSE Premium. Cechą charakterystyczną tej wersji są lusterka zewnętrzne, wykończone w kolorze satynowego aluminium. Elementem standardowego wyposażenia Nissana Qashqai Tekna+ jest także szklany, panoramiczny dach.

Niektóre elementy wyposażenia wyższych wersji są dostępne jako opcje za dopłatą w niższych poziomach.

Funkcja automatycznego opuszczenia szyby jednym naciśnięciem przycisku jest teraz dostępna we wszystkich czterech drzwiach i stanowi standard w każdej wersji wyposażenia / Nissan

Nissana qashqai w nowej odsłonie można już zamawiać w salonach sprzedaży w całej Polsce, a pierwsze egzemplarze trafią do kierowców na przełomie lipca i sierpnia.

W październiku 2016 roku Nissan ogłosił, że zupełnie nowa, trzecia generacja modelu qashqai również będzie produkowana w Sunderland w Wielkiej Brytanii.