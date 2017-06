Hyundai kona powalczy o kieszenie kierowców lubiących niewielkie SUV-y. A argumentem przemawiającym za nowością koreańskiej marki ma być m.in. stylistyka. Przód auta zdominował kaskadowy grill - charakterystyczny element wyglądu najnowszych modeli tej marki.

Zastosowano też nowe, podwójne reflektory, a światła LED do jazdy dziennej przewidziano na górze reflektorów.

Hyundai kona / Hyundai

Koreańczycy są świadomi, że wygląd to nie wszystko. Na pokładzie pojawi się wiele udogodnień - jednym z nich jest wyświetlacz typu HUD (head-up display) oferowany zazwyczaj w autach z wyższych segmentów.

Kierowca na wysokości wzroku zobaczy najważniejsze informacje - prędkości i wskazówki nawigacji. Inżynierowie twierdzą, że obraz jest bardzo dobrze czytelny nawet w świetle dziennym.

Hyundai kona / Hyundai

Technicznie model kona został oparty na hyundaiu i20.

Silniki? Do wyboru trzy jednostki. Benzynowy litrowy trzycylindrowiec ma turbodoładowanie i produkuje 120 KM. Napęd na przednie koła przenosi sześciobiegowa skrzyni manualna. Od zera do 100 km/h auto powinno przyspieszać w 12 sekund. Prędkość maksymalna ok. 180 km/h.

Hyundai kona / Hyundai

Najmocniejszy 177-konny turbobenzynowiec ma pojemność 1.6 l. Silnik współpracuje z siedmiostopniową, dwusprzęgłową przekładnią. Do setki samochód powinien przyspieszać w 7,7 s od startu. 210 km/h to maksimum możliwości.

Nie zabraknie też wersji wysokoprężnej z silnikiem 1.6 CRDi. Kona będzie też oferowany z układem 4x4.

Koreański koncern przewiduje też wprowadzenie na całym świecie w 2018 roku modelu kona z napędem elektrycznym - takie auto na jednym ładowaniu ma pokonywać 390 km.

Hyundai kona / Hyundai

Hyundai kona pojawi się też w Polsce, ale nie będzie to jedyna premiera w tej lidze. Jesienią w czasie salonu samochodowego we Frankfurcie Kia również przedstawi nowość SUV o nazwie STONIC zbudowaną na platformie nowego rio. CZYTAJ WIĘCEJ>>

Kona jest częścią ofensywy Hyundaia, która zakłada do 2020 roku wprowadzenie dwóch modeli SUV - małego oraz większego od Santa Fe.