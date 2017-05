Hyundai powiększa rodzinę. Do pięciodrzwiowego hatchbacka i30 dołączyło kombi. Samochód zaprojektowano w Niemczech, w centrum koreańskiej marki w Rüsselsheim, a produkcja ruszy fabryce w czeskich Nosovicach.

Hyundai i30 Wagon / dziennik.pl

Uroda? Samochód można uznać, za jedno z ładniejszych kombi na rynku. Wygląda zgrabnie i nie brakuje mu szyku. O solidność konstrukcji zadba stal wysokiej wytrzymałości - wykonano z niej ponad połowę nadwozia (53 proc.).

Hyundai i30 Wagon / dziennik.pl

Nowy i30 z plecakiem ma 4585 mm długości (o 245 mm więcej niż 5d), 1795 mm szerokości oraz 1465 mm wysokości przy rozstawie osi wynoszącym 2650 mm. Te wymiary przekuto na przestronną kabinę. Także pod względem funkcjonalności koreańska nowość wypada atrakcyjnie.

Hyundai i30 Wagon / dziennik.pl

Pojemność bagażnika wynosi 602 l. Po złożeniu siedzeń przestrzeń ładunkowa wzrasta do 1650 l - to jeden z czołowych wyników w klasie. Dla porównywania największym kufrem dysponuje skoda octavia od 610 l do 1740 l. Volkswagen golf variant zabiera od 605 l do 1620 l paczek i pakunków.

Hyundai i30 Wagon / Hyundai

Moc? Kierowcy w Polsce mają do wyboru silnik benzynowy wolnossący 1.4 MPI/100 KM, turbodoładowany trzycylindrowy 1.0 T-GDI/120 KM i 1.4 T-GDI/140 KM. Turbodiesel 1.6 CRDI występuje w dwóch wariantach mocy - 110 KM lub 136 KM.

Jednostki mogą współpracować z sześciobiegową skrzynią manualną lub dwusprzęgłową, siedmiostopniową przekładnią DCT.

Hyundai i30 Wagon / dziennik.pl

Co i za ile? Hyundai podkreśla, że razem ze wzrostem poziomu wyposażenia standardowego w rodzinie i30, zrezygnował z oferowania samochodów w najniższych wersjach base oraz classic. Teraz cennik rozpoczyna się od odmiany classic plus, a w tej specyfikacji najtańszy i30 Wagon z bazowym silnikiem 1.4 MPI/100 KM kosztuje od 69 700 zł. Auto z jednostką 1.0/120 KM wyceniono na 72 600 zł. i30 Wagon z najtańszym turbodieslem 1.6 CRDI/110 KM to 83 500 zł.

Najmocniejsze silniki - turbobenzynowy 1.4/140 KM i wysokoprężny 1.6 CRDI/136 KM - występują od wersji comfort (odpowiednio za 85 200 zł i 92 500 zł).

Hyundai i30 Wagon / dziennik.pl

Wyposażenie podstawowe obejmuje systemy autonomicznego hamowania, utrzymywania pasa ruchu, kontroli poziomu uwagi kierowcy oraz klimatyzację manualną, automatyczne światła, inteligentne światła drogowe, tempomat czy elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne.

Hyundai i30 / Hyundai / Thomas von Salomon

Nowa generacja i30 kombi zaoferuje też wiele rozwiązań ułatwiających korzystanie ze smartfonów podczas jazdy, takich jak Apple CarPlay, Android auto czy możliwość ładowania bezprzewodowego.

Rywale? Podstawowy volkswagen golf variant kosztuje od 72 390 zł (1.0 TSI/85 KM), a za wyjściową skodę octavię kombi żądają przynajmniej 70 620 zł (1.2 TSI/85KM).

Hyundai i30 Wagon / Hyundai / Dennis Gedaschke

Nowy i30 Wagon nie jest ostatnim słowem Hyundaia. Koreański producent jesienią zaproponuje jeszcze i30 w sportowej wersji N z silnikiem o mocy 250 KM, a w 2018 roku pojawi się i30 fastback.