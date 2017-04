Skoda Karoq to nowy SUV, który zastąpi model Yeti i będzie pozycjonowany poniżej modelu Kodiaq. Patrząc na duży lśniący grill i światła wykonane w całości w technologii LED można spodziewać się modnego wyglądu jak w przypadku większego SUV-a czeskiej marki.

Nazwa nowego kompaktowego SUV-a Skody - KAROQ - powstała z połączenia dwóch słów

Producent twierdzi, że w nowy model rozpieści pod względem przestronności, a kabina zaoferuje mnóstwo miejsca dla rodziny i na jej hobby. W porównaniu do schodzącego yeti przestrzeń na nogi wydłużyła się do 68 mm (pomiar od kolan pasażera tylnej kanapy do oparcia przedniego fotela).

Skoda Karoq ma 4382 mm długości i jest krótsza od kodiaqa o ponad 31 cm. Szerokość wynosi 1841 mm a wysokość 1605 mm. Zastosowanie napędu 4x4 sprawia, że rozstaw osi będzie o 8 mm mniejszy w porównaniu do wersji przednionapędowej (2638 mm).

Także możliwości transportowe będą mocną stroną czeskiego SUV-a. Skoda karoq zaoferuje bagażnik o pojemności 521 litrów. Po złożeniu siedzeń kufer urośnie do 1630 litrów. Model ze sprytnym systemem aranżacji tylnych foteli VarioFlex pozwoli żonglować pojemnością od 479 do 588 litrów. W tym przypadku tylne siedzenia będzie można również całkowicie zdemontować, a wtedy SUV zmieni się w vana o pojemności 1810 l.

Prawdę mówiąc Karoq będzie przypominać zmniejszonego Kodiaqa - odziedziczy ostry styl stosowany od niedawna przez projektantów czeskiej marki

Skoda Karoq z wirtualnym kokpitem

Bajery? W technologii LED wykonano zarówno przednie i tylne światła, jak i oświetlenie wnętrza. Karoq będzie pierwszy modelem w historii Skody, w którym zamiast analogowych wskaźników pojawi się wirtualny kokpit (rodem z Audi). Na takim ekranie będzie można ustawiać np. duży widok mapy nawigacji. Nie zabraknie też wielkich ekranów dotykowych do obsługi multimediów.

O komfort i bezpieczeństwo mają dbać elektroniczni asystenci od parkowania, utrzymywania pasa ruchu czy jazdy w korku. Lista obejmuje też system monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych. Na dokładkę samochód będzie umiał automatycznie zahamować, kiedy kierowca nie zauważy pieszego lub zagapi się w korku. A inne rozwiązanie wyhamuje pojazd i sprowadzi na pobocze kiedy prowadzący zasłabnie.

Pięć silników do wyboru

Do napędu modelu Karoq Skoda przewidziała dwa silniki benzynowe i trzy wysokoprężne - cztery z nich to absolutne nowości. Motory o pojemności 1.0, 1.5, 1.6 i 2.0 litrów generują moc od 115 do 190 KM. Wszystkie są turbodoładowane i posiadają wtrysk bezpośredni, wyposażone są także w technologie start-stop i odzyskiwania energii z hamowania.

Nowa jednostka 1.5 TSI skrywa w sobie system dezaktywacji cylindrów podczas jazdy z mniejszym obciążeniem. Za wyjątkiem najmocniejszego wariantu wysokoprężnego oferowany jest wybór pomiędzy sześciobiegową skrzynią ręczną i siedmiostopniową przekładnią dwusprzęgłową DSG. Topowy wariant 2.0 TDI 190 KM standardowo wyposażony jest w napęd na cztery koła i automatyczną skrzynię DSG.

Kiedy w Polsce?

- Skoda Karoq zastąpi model Yeti. Nowy SUV zadebiutuje w drugiej połowie maja w Sztokholmie, a w Polsce będzie dostępny w listopadzie po salonie samochodowym we Frankfurcie - powiedziała dziennik.pl Klaudyna Gorzan, kierownik ds. PR marki Skoda w Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Wśród rywali wymieniła takie modele jak Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai czy Renault Kadjar.

Skoda Karoq? Skąd to imię? Nazwa i pisownia pochodzą z języka Alutiiq, używanego przez przedstawicieli rdzennego plemienia mieszkającego na wyspie Kodiak, przy południowym wybrzeżu Alaski. W języku tubylców na "samochód" mówi się "KAA'RAQ". Pojęcia "RUQ" używa się natomiast dla "strzały" - symbolu, który jednocześnie jest głównym elementem logo marki Skoda. Czyli nazwa nowego kompaktowego SUV-a Skody - KAROQ - powstała z połączenia tych dwóch słów.

