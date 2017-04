Kamil Łabanowicz to projektant nadwozi pracujący dla Audi od 10 lat. O Polaku zrobiło się głośno jesienią 2015 roku - wtedy we Frankfurcie zadebiutowało stworzone przez niego audi e-tron quattro. Samochód wzbudził sensację, a kierownictwo niemieckiej marki zdecydowało, że w roku 2018, w Brukseli rozpocznie seryjną produkcję tego pierwszego, w pełni elektrycznego SUV-a spod znaku czterech pierścieni (CZYTAJ WIĘCEJ>>)



Teraz w czasie salonu samochodowego w Szanghaju Audi odsłoniło nowy model o nazwie e-tron Sportback concept, który kryje w sobie wiele elementów wspólnych z pionierskim autem zaprojektowanym przez Polaka.

Przód audi e-tron sportback otwiera dobrze znany ośmiokąt osłony chłodnicy Singleframe z szerokim, otwartym, poziomym wycięciem. Dzięki znacznie niższemu zapotrzebowaniu silnika elektrycznego na powietrze, duży otwór jest tu zbędny / Audi / Graeme Fordham

- Płyta samochodu pokazanego w Chinach jest bardzo zbliżona do audi e-tron quattro concept, który projektowałem i przede wszystkim stawia na świetne rozłożenie masy. W efekcie każde Audi jest sportowe i dobrze się prowadzi, nawet jeśli mamy do czynienia z SUV-em - powiedział dziennik.pl Kamil Łabanowicz.

Kamil Łabanowicz (biała koszula) w trakcie projektowania pierwszego SUV-a Audi na prąd, czyli e-tron quattro / Audi

Elektryczna ofensywa Audi zaczęła się od projektu Polaka

I już wiadomo, że śladem SUV-a narysowanego jego ręką także ten nowy czterodrzwiowy samochód w szatach coupe trafi do produkcji seryjnej - pierwsze sztuki pojawią się na drogach za dwa lata.

- W roku 2018 rozpoczniemy produkcję audi e-tron - pierwszego w tym segmencie samochodu elektrycznego, dopasowanego do codziennego użytku. Ponad 500 km zasięgu i wyjątkowe wrażenia z jazdy sprawiają, że ten sportowy SUV stanie się pojazdem, który w nadchodzącej dekadzie "trzeba będzie mieć". Już w 2019 roku dostępne będzie natomiast audi e-tron Sportback w wersji produkcyjnej - powiedział Rupert Stadler, prezes zarządu Audi AG.

Styliści odpowiedzialni za audi e-tron sportback wytyczyli nowe ścieżki przepływu powietrza przez maskę pojazdu / Audi / Daniel Wollstein

Elektryczne quattro i 500 km zasięgu

Najważniejszą cechą wspólną obu aut jest napęd, który znajdzie się także w przyszłych modelach produkcji seryjnej.

Silnik elektryczny przy przedniej osi i dwa z tyłu tworzą układ 4x4 quattro. Zespół gwarantuje 320 kW mocy systemowej, a w trybie boostingu auto może chwilowo wygenerować nawet 370 kW.

Przyspieszenia nie powstydziłby się nawet samochód sportowy, bo sprint do 100 km/h trwa ledwie 4,5 sekundy. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 95 kWh daje energię wystarczającą na 500 km jazdy elektrycznej. A rozwiązanie z dwoma wejściami, pozwala na ładowanie zarówno prądem zmiennym (AC), jak i stałym (DC).

Duże, dotykowe wyświetlacze na konsoli środkowej poniżej centralnego monitora i w drzwiach, służą do prezentowania informacji i do wydawania poleceń systemom pokładowym auta / Audi / Daniel Wollstein

Liczy się balans

Chłodzony cieczą akumulator auta pokazanego w Szanghaju, podobnie jak w e-tron quattro stworzonym przez Łabanowicza, zamontowano centralnie między osiami, pod przedziałem pasażerskim. Takie ułożenie daje niski punkt ciężkości i pozwala na równomierny rozkład obciążeń między osiami w stosunku 52/48 (przód/tył). A to przekłada się na pewne i bezpieczne zachowanie na drodze.

SUV w stylu coupe reprezentacyjny jak limuzyna? Audi e-tron Sportback ma 4,90 m długości, jego szerokość to 1,98 m a wysokość 1,53 m. Przy rozstawie osi 2,93 m nowe auto , plasuje się w segmencie C, czyli obok audi A7.

Rzut oka na wydęte nadkola z zaakcentowanym górnym brzegiem i już wiadomo, że auto skrywa napęd 4x4 quattro / Audi / Graeme Fordham

Stylistycznie e-tron Sportback zaprezentowany w Szanghaju znacznie różni się od SUV-a pokazanego przed dwoma laty we Frankfurcie. Ekstremalnie aerodynamiczna sylwetka z pochyloną tylną szyba łączy w sobie cechy różnych typów aut - ma być postrzegana jak eleganckie coupe, które zapewnia komfort limuzyny i praktyczność kombi (avant). Nadkola wypełniają 23-calowe koła z sześcioma ramionami w kształcie łopat wirnika.

Sterowane cyfrowo jednostki diodowe Matrix LED z przodu i z tyłu Audi e-tron Sportback wytwarzają strumień światła / Audi / Graeme Fordham

Zamiast lusterek bocznych przewidziano małe kamery - to rozwiązanie nie tylko pozwala na redukcję hałasu i lepszy opływ powietrza, ale eliminuje też zjawisko martwego pola. A obraz wyświetlany jest na osobnych ekranach zamontowanych w drzwiach. Przedstawiciele Audi nie wykluczają wprowadzenia tego rozwiązania do produkcji seryjnej.

Audi e-tron Sportback / Audi

Także pod względem oświetlenia Audi dało popis technicznych możliwości . Poniżej świateł do jazdy w dzień, po lewej i po prawej stronie osłony chłodnicy, znajdują się dwa dużej powierzchni pola świetlne. Każde z nich złożone jest z 250 diod. Takie ustawienie daje ogromne możliwości generowania grafik oraz konkretnych znaków - także w trakcie jazdy np. wyświetlając na asfalcie strzałki kierunkowskazu (ZOBACZ WIDEO).

Chińska rewolucja elektryczna

Przedstawiciele Audi podkreślają, że Szanghaj nie był przypadkowym miejscem do prezentacji modelu e-tron Sportback.

- Chiny to najważniejszy na świecie rynek samochodów elektrycznych. Dotyczy to zarówno infrastruktury, wspierania ich rozwoju, jak i zbytu. Już dziś istnieje tu blisko 150 tysięcy stacji ładowania, a do końca 2017 roku powstanie kolejnych 100 tysięcy. Jesteśmy dobrze przygotowani na ten olbrzymi skok rozwojowy. W kolejnych pięciu latach zaoferujemy w Chinach pięć modeli typu e-tron, w tym pojazdy napędzane wyłącznie z akumulatora, takie jak audi e-tron sportback, o zasięgach znacznie powyżej 500 km - zapowiedział Dietmar Voggenreiter, szef marketingu i sprzedaży Audi.

Wersja produkcyjna e-tron quattro - pionierskiego, elektrycznego SUV-a z Ingolstadt - pojawi się na rynku w roku 2018. Audi e-tron Sportback w seryjnej odsłonie na drogi wyjedzie w 2019.

Audi e-tron Sportback / Audi

Audi e-tron Sportback / Audi

Audi e-tron Sportback / Audi / Daniel Wollstein