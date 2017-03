Skoda stawia na przyszłość pod napięciem. Szefowie czeskiej marki jako jeden z priorytetów w rozwoju firmy wybrali właśnie napęd elektryczny. A początek rewolucji zapowiada model Vision E - pierwszy w historii tej marki samochód na prąd. Czym skusi kierowców?

Skoda Vision E / Skoda

Skoda Vision E to dynamicznie narysowany pięciodrzwiowy SUV - od przedniego do tylnego zderzaka mierzy 4645 mm. Szerokość i wysokość to odpowiednio 1917 mm i 1550 mm. Z rozstawem osi wynoszącym aż 2850 mm przerasta o 59 mm nowego SUV-a Kodiaq. Także Superb oferuje mniej milimetrów.

Skoda Vision E większa niż Kodiaq i Superb?

W efekcie po nowym modelu można spodziewać się kabiny przynajmniej tak przepastnej jak w autach już oferowanych na rynku. Projektanci Vision E podkreślają, że mimo sportowej stylizacji w środku nie zabraknie miejsca, a pasażerowie nie będą narzekać na brak widoczności.

Możliwości? Vision E ma rozpędzać się do 180 km/h. Akumulatory litowo-jonowe naładowane do pełna mają zapewniać do 500 km zasięgu. Konstruktorzy zastosowali dwa silniki elektryczne, a napęd przenoszony jest na wszystkie cztery koła.

Skoda Vision E / Skoda

Pierwsza Skoda, która nie potrzebuje kierowcy

Bajery? Według najnowszych badań w 2030 roku około 15 proc. aut na drogach będzie mogło poruszać się bez udziału kierowcy. Skoda już dziś wybiegła w przyszłość i na pokładzie Vision E przewidziała rozwiązania, które "jutro" znajdą się w samochodach autonomicznych. Inżynierowie do nieustannego monitoringu sytuacji na drodze zaprzęgli szereg kamer i czujników o zróżnicowanym zasięgu.

Dzięki nim nowe dzieło Czechów potrafi samodzielnie poruszać się w korkach, przejść w tryb autopilota na drogach szybkiego ruchu, przeprowadzać manewry wyprzedzania, samodzielnie szukać wolnych miejsc do zaparkowania, a następnie parkować i wyjeżdżać z miejsca postojowego.

Skoda Vision E / Skoda

Kiedy na drodze?

Czesi twierdzą, że Skoda jako marka samodzielnie rozwija swoje własne projekty samochodów napędzanych elektrycznie w oparciu o platformę MEB. A elektryfikacja gamy modelowej rozpocznie się już w 2019 roku wprowadzeniem skody superb z napędem hybrydowym typu plug-in. Wkrótce po niej, w 2020 roku przedstawiony zostanie pierwszy model marki napędzany w pełni elektrycznie. Do 2025 roku czeska marka będzie posiadała pięć samochodów z napędem elektrycznym w różnych segmentach rynku.

Prototypowa Skoda Vision E zadebiutuje w czasie salonu samochodowego w Szanghaju (19-28 kwietnia).