Opel cascada supreme to kabriolet w nowej odsłonie, którego produkcją zajmie się fabryka Opla w Gliwicach. Auto będzie można zamawiać już od listopada, a pojawi się w trzech specjalnych kolorach - czerwieni "Pull Me Over Red", bieli "Summit White" lub czerni "Black Meet Kettle".

Opel cascada supreme / Opel

Od dotychczas produkowanych egzemplarzy nowe wcielenie odróżnią m.in. czarna osłona chodnicy, czarne lusterka boczne i efektowne 20 calowe alufelgi częściowo polakierowane na lśniącą czerń. Oprawy lamp przeciwmgielnych i belka z logo Opla wyróżniają się kolorami nadwozia.

Opel cascada supreme / Opel

Czarny dach otwiera się w ciągu 17 sekund, również w czasie jazdy z prędkością do 50 km/h. Producent podkreśla, że kiedy jest zamknięty na pokładzie panuje cisza nawet przy sporych prędkościach.

Opel cascada supreme / Opel

A jeśli jesteśmy już pod dachem… Projektanci twierdzą, że przy urządzaniu wnętrzu nowej cascady supreme zapatrzyli się w futurystycznego opla GT concept. To właśnie do tego prototypowego coupe ma nawiązywać jaskrawa czerwień szwów na fotelach oraz tapicerce drzwi i elementach wykończenia kokpitu. Jako kontrast zastosowano czarne przeszycia na kierownicy, konsoli centralnej i mieszku dźwigni zmiany biegów, a także ozdobne listwy na desce rozdzielczej wykończone czarnym lakierem przypominającym korpus fortepianu. Z listy dodatków można zażyczyć sobie podgrzewane fotele z atestem AGR i skórzaną tapicerką Siena oraz podgrzewaną trójramienną kierownicę.

Nowy opel cascada supreme zadebiutuje na przełomie września i października w czasie salonu samochodowego w Paryżu.