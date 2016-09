Kombi ze zbroją terenówki to pomysł Volvo, a pierwszy samochód z serii Cross Country pokazano w 1996 roku. Miał on wszystkie cechy pakownego i praktycznego kombi, a jednocześnie dobrze radził sobie z dziurawymi lub nieutwardzonymi drogami.

Volvo V90 Cross Country / Volvo

Teraz po 20 latach Szwedzi rozpoczynają pisać kolejny rozdział w historii aut serii Cross Country. Ujawnione właśnie najnowsze volvo V90 Cross Country to czwarty model serii 90, którą zapoczątkował SUV XC90. Najnowsze auto korzysta także z tej samej platformy podwoziowej SPA, która posłużyła do budowy limuzyny S90, kombi V90 i XC90.

Testy nowego volvo V90 Cross Country obejmowały zimowe jazdy w Północnej Szwecji podczas mrozów sięgających -40 stopni Celsjusza, a także testy na pustyni w Arizonie podczas największych upałów.

Do napędu V90 Cross Country posłużą cztery silniki z rodziny Drive-E stosowane w pozostałych modelach serii 90. W ofercie znajdą się dwa Diesle: D4 AWD 190 KM oraz D5 AWD 235 KM. W wersji D5 zastosowano technologię Power Pulse eliminującą zjawisko turbodziury.

Jednostki benzynowe osiągają moc 254 KM (T5 AWD) i 320 KM (T6 AWD).

21 cm prześwitu powinno sprawdzić się w trakcie wypraw poza asfalt. To więcej niż w niektórych samochodach typu SUV. Kąt natarcia wynosi 18,9 stopnia, a zejścia: 17,7 stopnia. Dzięki funkcji Hill Descent Control auto powinno z łatwością pokonywać strome zjazdy. Konstruktorzy V90 CC twierdzą, że nie mogli stworzyć innego samochodu pochodząc z kraju, którego 77 proc. powierzchni zajmują lasy i jeziora i który ma najsurowsze zimy na świecie.

V90 Cross Country oferowane jest wyłącznie z napędem na cztery koła. Wszystkie wersje, poza wersją D4, są dostępne wyłącznie z ośmiostopniową automatyczną skrzynią biegów.

Samochód ma długość 494 cm i może ciągnąć przyczepy o wadze od 2200 do 2500 kg. Oferowany jest z kołami o rozmiarach od 18 do 21 cali. Ogumienie będzie miało inny profil niż w "szosowym" kombi V90 - tak by pojazd lepiej nadawał się do pokonywania nawierzchni o gorszej jakości. Mimo, że samochód waży niemal dwie tony (od 1920 do 1966 kg), jego droga hamowania ze 100 km/h wynosi tylko 35 m.

Produkcja nowego volvo V90 Cross Country ruszy jeszcze jesienią w Szwecji. A ceny na polskim rynku poznamy za kilka dni.

