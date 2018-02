W przypadku podania sygnału do zatrzymania kierujący pojazdem musi go zatrzymać, ułożyć ręce na kierownicy i nie wysiadać z auta, chyba że zażąda tego kontrolujący.

Na polecenie policjanta powinien wyłączyć silnik oraz włączyć światła awaryjne. Kierujący lub pasażer mogą wysiadać z pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

Polecenie do zatrzymania powinno być podane z dostatecznej odległości, tak aby kierowca mógł je zauważyć i bezpiecznie zatrzymać się w miejscu wskazanym przez policjanta. Powinno się to odbywać tak, by nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało jego bezpieczeństwu.

Policjant może wydać kierowcy polecenie jazdy za radiowozem, a to w celu dojazdu do miejsca, gdzie kontrola może być przeprowadzona w bezpiecznych warunkach.

Inne zasady postępowania obowiązują w razie konieczności zatrzymania pojazdu w wyniku prowadzonych działań pościgowych lub co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż może on zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego.

