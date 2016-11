Tak. Wielu kierowców uważa, że nowe przepisy nakazujące zatrzymywanie prawa jazdy na trzy miesiące odnoszą się wyłącznie do piratów drogowych, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym. Są jednak w błędzie. Od 18 maja 2015 r. policja ma obowiązek zatrzymywania prawa jazdy także w razie stwierdzenia, że kierowca przewozi zdecydowanie większą liczbę osób niż przewidziana w dowodzie rejestracyjnym. Chodzi o co najmniej trzech dodatkowych pasażerów (w samochodzie osobowym, ciężarówce lub na przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny) albo co najmniej sześciu (w autobusie).

Powyższe rygory nie obowiązują kierowców autobusów jeżdżących w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich, o ile w pojazdach przewidziane są miejsca stojące. tak radykalne rozwiązania zostały wprowadzone po wielu wypadkach, których ofiarami były osoby przewożone w przeładowanych samochodach. Niezależnie od zatrzymania prawa jazdy, kierowca ponosi inne konsekwencje popełnionego wykroczenia, czyli mandat i punkty karne.

