NIE. Polskie prawo nie nakłada na kierowców obowiązku wyposażania pojazdów w opony zimowe o odpowiedniej porze roku. Decyzję w tym zakresie podejmuje za każdym razem użytkownik pojazdu. Można jednak wskazać sytuację, w której zaniechanie wymiany opon na zimowe będzie pociągało za sobą konsekwencje prawne. Na kierującym pojazd ciąży zawsze obowiązek wyposażenia i utrzymania pojazdu uczestniczącego w ruchu w takim stanie, aby nie zagrażało to bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu oraz zapewniało łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania i hamowania. Brak odpowiedniego do pory roku ogumienia może być jednym z czynników niezachowania ostrożności w razie wypadku drogowego. W niektórych sytuacjach może więc skutkować przypisaniem winy i odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego.

Trzeba pamiętać, że regulacje pozostawiające kierowcy decyzję o wymianie opon na zimowe nie są w europie zasadą. Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić, czy kraj, do którego się wybieramy lub przez który będziemy przejeżdżali, nie wprowadził w danym czasie ustawowego obowiązku wymiany opon na zimowe.

