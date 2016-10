Trybunał Konstytucyjny pochylił się początkowo nad sprawą podwójnego karania kierowców za to samo wykroczenie. Chodziło o sytuację, w której policjanci drogówki zabierają prawo jazdy piratowi drogowemu przyłapanemu na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, dodatkowo dorzucając mu również mandat. Tu Trybunał uznał, że taka sytuacja nie narusza zakazu podwójnego karania (KLIKNIJ i CZYTAJ WIĘCEJ >>>). Sędziowie ocenili jednak, że niekonstytucyjne jest bezwzględne karanie kierowcy - to znaczy bez uwzględnienia okoliczności łagodzących, które skłoniły go do popełnienia wykroczenia, czyli właśnie stanu wyższej konieczności.

Czytaj więcej Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h i odebranie prawa jazdy? TK wydał wyrok

Sytuację taką łatwo sobie wyobrazić. Wystarczy, że na radar wpada kierowca, który wiezie rodzącą żonę do szpitala. Policjant, nawet gdyby uznał rację kierowcy i zgodził się z nim, że szybka jazda w tym przypadku była uzasadniona, w świetle przepisów nie może odstąpić od nałożenia kary. Ale orzeczenie TK w tym wypadku dodaje wyjątek.

Na tym jednak nie koniec, bo "kij w mrowisko" wetknął w mailu do redakcji jeden z czytelników: Czy czasem TK stwierdzeniem o "wyższej konieczności" nie otworzył furtki tym kierowcom, którzy w przebłysku sprytu krzykną policjantowi: panie, żona już rodzi mi w szpitalu / dziecko miało wypadek w szkole / ojciec ma zawał! Muszę pędzić... Przecież patrol nagle nie zostawi wszystkiego i nie będzie za każdym razem pilotować czy jechać za nim, by to sprawdzić?

Radca prawny Przemysław Ligęzowski z kancelarii Ligęzowscy i Partnerzy widzi ten problem jednak inaczej. Jego zdaniem "sytuacja wyższej konieczności" zazwyczaj jest widoczna już podczas zatrzymania.

- A jeżeli policjant nie będzie mógł stwierdzić, iż zachodzą przesłanki "sytuacji wyższej konieczności", to wystawi mandat, zabierze prawo jazdy i kierowca będzie miał prawo odwołać się do sądu - wyjaśnia w rozmowie z dziennik.pl. - Oczywiście mówimy tu o sytuacjach jednoznacznych. Trudno oczywiście wyobrazić sobie, iż policjant nie puszcza kierowcy lub nie asekuruje w przypadku, gdy pasażerka rodzi w samochodzie lub istnieje zagrożenie życia - uściśla.

Ligęzowski wskazuje, że na tym polega instytucja stanu wyższej konieczności, którą uregulowano prawnie. Zasada jest prosta - poświęca się dobro mniejszej wartości w celu ratowania dobra wyższej wartości. - Zdrowie człowieka jest stawiane wyżej niż ewentualne zagrożenie wywołane przekroczeniem prędkości 50+ penalizowane przez kodeks wykroczeń - tłumaczy radca prawny.

A co z furtką "wyłapaną" przez czytelnika? Czy w sądzie ktoś, kto odmówi przyjęcia mandatu, będzie mógł powołać się na "wyższą konieczność" nieuwzględnioną przez policjantów?

- Ryzyko istnieje zawsze. Wszystko zależy od wypełniania obowiązków przez policjanta drogówki, który powinien jednak dochować czynności i ukarać kierowcę. A kierowca może odmówić przyjęcia mandatu i szukać sprawiedliwości w sądzie. Tam, jeśli nie udowodni "sytuacji wyższej konieczności", przedstawiając na przykład dokumenty ze szpitala, wówczas takie oszustwo może słono kosztować - ostrzega prawnik.