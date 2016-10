Pracujemy nad zmianami zasad płatności akcyzy w ministerstwie finansów w zależności od pojemności silnika, w zależności od wieku samochodu - powiedział na konferencji prasowej wicepremier Morawiecki.

Jak podkreślił, "nie pracujemy oczywiście nad żadnymi zakazami - to jest ważny element naszej gospodarki".

Rzeczywiście w ciągu paru miesięcy ujrzy światło dzienne - jeżeli Rada Ministrów to zaakceptuje i przejdzie wszystkiej szczeble legislacyjne dana propozycja - to ujrzy światło dzienne nowe podejście do opodatkowania, poprzez akcyzę w szczególności samochodów w zależności od wieku i od pojemności silnika - powiedział Morawiecki.