Kierowca, który zacznie odśnieżać samochód z włączonym silnikiem ryzykuje złamanie aż dwóch przepisów kodeksu drogowego.

Pierwszy zakazuje oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu. W praktyce oznacza to, że jeśli kierowca zostawi pracujący samochód na obszarze zabudowanym, a przyłapie go na tym policja, to może zapłacić mandat w wysokości 100 zł. Drugi - zakazuje nadmiernej emisji spalin lub nadmiernego hałasu w obszarze zabudowanym. Jeśli te wskaźniki zostaną przekroczone, kierowca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 300 zł.

Ten z kolei, kto wyruszy w trasę samochodem z zaśnieżonym dachem, może dostać mandat nawet do 500 zł.