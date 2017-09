Dziennik.pl zapytał PKN Orlen, czy ten planuje reaktywację marki CPN i prowadzenie pod historycznym logo stacji na warszawskiej Pradze oraz czy będzie takich obiektów więcej w kraju?

Okazuje się, że spółka skarbu państwa zastanawia się nad opłacalnością takiej reinkarnacji.

- Firma prowadzi jedynie wstępne prace analityczne, podobnie jak przy wielu innych realizowanych w koncernie projektach, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy z marketingowego i biznesowego punktu widzenia, zasadne byłoby odtworzenie pojedynczych historycznych stacji paliw pod marką CPN - odpowiedziało na nasze pytania biuro prasowe płockiego koncernu i zastrzegło, że władze koncernu nie podjęły jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie.

Długa historia pomarańczowego logo CPN

- Nie można zaprzeczyć, że przez lata funkcjonowania, marka CPN dla wielu pokoleń kierowców stała się synonimem stacji paliw. PKN ORLEN jako następca prawny Centrali Produktów Naftowych Spółka Akcyjna jest właścicielem znaku towarowego CPN - podkreśliły służby prasowe spółki skarbu państwa.

Na pewno wielu Polaków pamięta tasiemcowe kolejki do stacji CPN, które były nieodzownym obrazkiem czasów PRL.

Kolejka po benzynę na stacji CPN (Warszawa, 1981 rok) / Polska Agencja Prasowa / Marek Broniarek

A nazwę CPN zawdzięczamy ministerstwu przemysłu, które 3 grudnia 1945 roku specjalnym zarządzeniem utworzyło państwowe przedsiębiorstwo Centrala Produktów Naftowych. 10 lat później ponownie przekształcono organizację i nadano jej nazwę Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi "CPN".

Po kolejnych 3 latach firma powróciła do wcześniejszej nazwy, którą połączono ze skrótem "CPN" - Centrala Produktów Naftowych "CPN", a w grudniu 1995 roku została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie poprzez dodanie do niej skrótu S.A. Autorem stworzonego w latach 60. XX w. logo CPN jest Ryszard Bojar, który wraz ze Stefanem Solikiem i Jerzym Słowikowskim opracował także cały system identyfikacji wizualnej CPN. To dzięki nim, przez lata na stacjach paliw firmy królowało biało-pomarańczowe logo wywodzące się ze skrótu nazwy CPN. W czasach swojej świetności spółka posiadała liczącą ponad 1400 obiektów sieć stacji paliw oraz prawie 600 autocystern do transportu paliw.

Mrągowo 01.03.1964. Stacja CPN / Polska Agencja Prasowa / Stanisław Moroz

Orlen przy polskich drogach

W maju 1998 r. rząd zdecydował o utworzeniu narodowego koncernu naftowego z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. i Petrochemii Płock S.A. Polski Koncern Naftowy S.A. został formalnie utworzony 7 września 1999 roku, natomiast 3 kwietnia 2000 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu przez Polski Koncern Naftowy S.A. nazwy handlowej Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły niemal 80 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

Co wiesz o paliwach?