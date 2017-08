Continental to nie tylko opony, ale także rozwiązania techniczne i chemiczne dla motoryzacji. Niemiecki koncern zajmuje się m.in. paliwami przyszłości. I właśnie ta część działalności może przysporzyć kłopotów koncernom naftowym.

Niemiecki potentat uważa, że paliwa syntetyczne (których produkcja i spalanie są neutralne pod względem emisji CO 2 ) mogą sprawić, by silniki spalinowe stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Na dowód tego twierdzenia poinformowała o pomyślnym przeprowadzeniu testów takiego sztucznego paliwa - w tym przypadku zwanego eterem oksymetylenowym (OME).

- Badania drogowe potwierdziły, że olej zawierający 15-procentową domieszkę OME powoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 8 gram na kilometr - wskazują inżynierowie.

Jazda neutralna dla klimatu

W testach uczestniczył zaprezentowany w tym roku pojazd Super Clean Electrified Diesel (volkswagen golf TDI wyposażony w specjalny system mild hybrid, który nie tylko zmniejsza spalanie i emisję CO 2 ale też innych szkodliwych związków), który przy stosowaniu domieszki OME emituje jeszcze mniej zanieczyszczeń.

W ocenie ludzi z Continetala dotychczasowe próby potwierdziły, że olej napędowy zawierający 15-procentową domieszkę OME jest już technicznie bezpiecznym i realnym rozwiązaniem dla współczesnych silników wysokoprężnych, pozwalającym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

- Jest to możliwe, ponieważ CO 2 emitowany w spalinach przez elektrownie lub huty może być wykorzystany do produkcji OME - podkreślają.

Co wiesz o paliwach?

Zastosowanie OME wpływa na cały łańcuch procesów - od układu wtryskowego i spalania, poprzez skład nieoczyszczonych emisji, oczyszczanie spalin, po technologię czujników oraz diagnostykę. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie badań nad odpowiednimi technologiami, aby stopniowo zwiększać procentowy udział OME / Continental / Uwe Moosburger

- Paliwa syntetyczne nie tylko przyczyniają się do rozwoju mobilności neutralnej pod względem emisji CO 2 , ale co równie istotne w trakcie spalania OME prawie nie wytwarza się sadza. (...) Naszym celem jest stworzenie etapu przejściowego, w którym normalna jazda nie przyczynia się do zmian klimatycznych. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu osiągnęliśmy duży postęp w zakresie stosowania OME w silnikach wysokoprężnych - powiedział Oliver Maiwald, szef ds. technologii i innowacji w Dziale Układów Napędowych Continental.

Można tankować już dziś

Jednak nie ma róży bez kolców. Na drodze do rozpowszechnienia paliw syntetycznych z OME stoi opłacalność produkcji i warunki techniczne. W przypadku tych ostatnich koncerny muszą uwzględniać stosowanie takiego paliwa przy projektowaniu silnika i jego elementów.

- Dlatego pragmatycznym rozwiązaniem jest stopniowe wprowadzanie OME. Mając to na uwadze, niedawno przeprowadziliśmy wstępny test oleju napędowego zawierającego OME, które wykazały, że oleje napędowe z 15-procentową domieszką OME - oprócz aktualnie stosowanej 7-procentowej domieszki biopaliwa - już dziś mogą być stosowane do napędu silników - ocenił Gerd Rösel, szef ds. zaawansowanej inżynierii w jednostce zajmującej się systemami silnikowymi w Dziale Układów Napędowych.