Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to twór wymyślony przez polityków. "Rzeczpospolita" twierdzi, że projekt ustawy powołujący do życia FDS powinien na dniach trafić do marszałka Sejmu.

W myśl proponowanych przepisów nowy fundusz ma być finansowany z podwyższenia o 20 groszy opłaty paliwowej. Jej podwyżka przełożyć się na wzrost cen na stacjach – kierowcy będą musieli płacić o ok. 25 groszy drożej za litr benzyny, oleju napędowego i gazu LPG.

Tym samym do żywych wraca pomysł, którym wiosną 2016 roku zaszokowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Na dodatek w maksymalnym wydaniu - wtedy mówiło się o podwyżce rzędu od 10 do 20 gr na litrze (CZYTAJ WIĘCEJ>>).

Na stacjach drożej w wakacje

Nowy projekt jest autorstwa posłów PiS, a nie rządu dlatego nie wymaga długotrwałych konsultacji i w efekcie podwyższenie opłaty paliwowej ma nastąpić szybko. Nie jest wykluczone, że nowe stawki kierowcy odczują już w czasie wakacji.

Pomysłodawcy projektu zakładają, że podwyżka zwiększy wpływy z opłaty paliwowej o ok. 5 mld zł rocznie. Połowa z tych pieniędzy zasili Fundusz Dróg Samorządowych, a połowa trafi do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są drogi krajowe.

Obecnie w Polsce np. 60 proc. ceny brutto oleju napędowego i ok. 65 proc. ceny brutto benzyny bezołowiowej stanowią m.in. VAT, akcyza, opłata paliwowa czy tworzenie zapasów obowiązkowych.