- Rok 2016 upłynął pod znakiem odwrócenia spadkowego trendu cen paliw. Od początku roku ceny paliw wzrosły odpowiednio: Pb95 o 61 gr/l, Pb98 o 56 gr/l, ON o 66 gr/l i autogaz o 29 gr/l. I właśnie na ostatni tydzień grudnia przypadły tegoroczne maksima cenowe - mówi Urszula Cieślak, dyrektor marketingu Biura Maklerskiego Reflex.



Analitycy wyliczyli, że średnie ceny paliw na stacjach na zakończenie 2016 roku pójdą w górę. Za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą przeciętnie 4,79 zł/l (+3 gr/l). 98-ka to już ponad pięć złotych - dokładnie 5,07 zł/l (+2 gr/l). Także użytkownicy aut z silnikami Diesla sięgną głębiej do kieszeni - olej napędowy kosztuje 4,69 zł/l (+3 gr/l). Tylko cena gazu LPG delikatnie spadnie - 2,27 zł/l (-1 gr/l).

Dobra zmiana na rynku po pięciu latach?

A jaki był cały 2016 dla kierowców, jeśli chodzi o tankowanie? - Najmniej za benzyny i olej napędowy płaciliśmy w lutym - wskazuje Cieślak. Przypomina, że wówczas benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio 3,94 zł/l, benzyna 98 - 4,28 zł/l a olej napędowy 3,70 zł/l. Najniższe ceny autogazu były w czerwcu i lipcu - na poziomie 1,59-1,60 zł/l.

Przedstawicielka BM Reflex podkreśla, że mimo drogiego grudnia średnioroczne ceny paliw w 2016 roku są najniższe od 2009 roku. - W porównaniu do cen z ubiegłego roku za benzynę płaciliśmy w skali całego roku około 6 proc. mniej, natomiast średnioroczne ceny oleju napędowego i autogazu są niższe o 8 proc. - wylicza.

Średnioroczna ceny benzyny 95 w 2016 roku wyniosła 4,35 zł/l, bezołowiowej 98 - 4,67 zł/l, oleju napędowego 4,14 zł/l i autogazu LPG - 1,81 zł/l.

Najdroższe paliwa w ostatnich latach mieliśmy w 2012 roku i wówczas średnioroczna ceny benzyny 95 wyniosła 5,72 zł/l, oleju napędowego 5,71 zł/l i autogazu - 2,78 zł/l.

Paliwo droższe na starcie 2017 roku



- Pierwszy tydzień nowego 2017 roku może upłynąć pod znakiem dalszych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego przynajmniej na części stacji. Ceny autogazu powinny spadać – przewiduje Cieślak.

Także Jakub Bogucki z e-petrol.pl nie pozostawia złudzeń. Jego zdaniem polscy kierowcy powinni się spodziewać wyższych cen na stacjach już między 2 i 8 stycznia 2017.

- Jeśli chodzi o benzynę 98-oktanową, to jej średnia cena ulokuje się zapewne w przedziale 5,02-5,12 zł/l. Benzyna 95 może średnio w przyszłym tygodniu kosztować 4,70-4,80 zł/l - przewiduje analityk.

Ocenia też, że niewielkie różnice wobec aktualnego poziomu powinny pojawić się w cenach oleju napędowego, który według prognoz ulokuje się w przedziale 4,60-4,73 zł/l.

Taniej ma kosztować tankowanie autogazu - cena za litr LPG może znaleźć się w przedziale 2,20-2,28 zł/l.

Gdzie jest najtańsze i najdroższe paliwo?

Polska Izba Paliw Płynnych informuje z kolei, że średnie ceny detaliczne na koniec tego tygodnia w porównaniu do stanu przed Wigilią ukształtowały się na poziomie: olej napędowy 4,66 zł/l (+4 gr/l), Pb95 4,75 zł/l (+3 gr/l), a autogaz 2,26 zł/l (-1 gr/l).

Obecnie najtańszy olej napędowy mają stacje w woj. śląskim: 4,58 zł/l (+2 gr/l od 23 grudnia); a najdroższy zachodniopomorskie: 4,74 zł/l (+5 gr/l). Największe zmiany ostatnich 7 dni to podkarpackie: +7 gr/l przy średniej 4,66 zł/l.

Stacje łódzkie mają z kolei najtańszą benzynę: średnia 4,64 zł/l (-3 gr/l); a zachodniopomorskie najdroższą: 4,89 zł/l (+4 gr/l). Największe zmiany to także podkarpackie: +7 gr/l przy średniej 4,74 zł/l.

Najtańszy autogaz LPG mają w woj. podlaskim: 2,21 zł/l. Podlaskie to również największe zmiany w ciągu ostatniego tygodnia (-3gr/l). Najdroższy gaz to tradycyjnie zachodniopomorskie: 2,33 zł/l (-1 gr/l ).

